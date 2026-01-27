El gobernador encabezó en Rosario una ronda de negocios entre empresas santafesinas y chinas y ratificó el objetivo de convertir a la provincia en el "principal socio comercial de China". Logística, financiamiento e infraestructura, en el centro de la agenda.

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una "sociedad estratégica": las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes en Rosario un encuentro clave para profundizar la vinculación comercial entre la provincia y China , en el marco de la visita oficial del embajador del país asiático en la Argentina, Wang Wei.

La jornada incluyó una ronda de negocios entre 12 empresas chinas y 36 firmas santafesinas de los sectores de tecnología, transporte, construcción y energía, tanto tradicional como renovable.

La actividad se desarrolló en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario y formó parte de una agenda bilateral más amplia que había comenzado el lunes, con reuniones centradas en logística portuaria, transporte ferroviario y energía. Del encuentro también participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Actualmente, China es el tercer socio comercial de Santa Fe, detrás de Brasil e India, mientras que la provincia constituye una de las principales plataformas de salida de productos estratégicos que ese mercado demanda, como carnes y granos.

pullaro china Inversiones, líneas de crédito y afianzar una "sociedad estratégica": las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

“Santa Fe quiere convertirse en el principal socio comercial de China”

Durante su exposición, Pullaro subrayó el perfil productivo de la provincia y la decisión política de profundizar los vínculos comerciales con el gigante asiático. “Santa Fe es una provincia productiva que busca entablar profundas relaciones comerciales con China”, afirmó, y destacó el trabajo de empresarios que, “empezando de abajo y con honestidad”, lograron posicionar productos santafesinos en mercados internacionales.

Cumbre en Cosquín: los cambios que exigen Pullaro y Llaryora en la reforma laboral

El gobernador puso especial énfasis en la ubicación estratégica del territorio provincial, atravesado por casi 900 kilómetros del río Paraná, desde donde sale gran parte de las exportaciones argentinas. En ese sentido, señaló que el Gobierno provincial avanza en mejoras logísticas en rutas, puertos y aeropuertos para fortalecer la competitividad y facilitar la inserción internacional de la producción local.

Pullaro fue contundente al marcar el horizonte de su gestión: “Santa Fe quiere convertirse en el principal socio comercial de China”, y aseguró que el Estado provincial continuará articulando y acompañando a los empresarios para consolidar relaciones comerciales estables que se traduzcan en empleo y crecimiento económico.

Vinculación productiva y financiamiento internacional

Por su parte, el ministro Gustavo Puccini valoró la presencia de empresas chinas de primer nivel y remarcó que la ronda de negocios permitió generar un contacto directo con más de 36 firmas santafesinas, en un espacio orientado a identificar oportunidades concretas de cooperación.

pullaro china 1 Inversiones, líneas de crédito y afianzar una "sociedad estratégica": las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Puccini señaló que las reuniones sostenidas desde el inicio de la visita del embajador permitieron conocer las intenciones de China como socio estratégico, especialmente en su rol como destino de importaciones. En ese marco, destacó que Santa Fe cuenta con una matriz productiva sólida, que busca complementarse con mercados internacionales de gran escala.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la posibilidad de incorporar a la banca financiera china a las líneas de crédito que la Provincia impulsa desde hace dos años, destinadas a empresas con vínculos comerciales con ese país. También se mencionó la importancia de participar en ferias internacionales de importación, como parte de la estrategia para ampliar y diversificar las compras externas.

Infraestructura, logística y una agenda de largo plazo

La agenda bilateral también incluyó oportunidades de inversión en infraestructura portuaria y ferroviaria, sectores considerados estratégicos para mejorar la competitividad logística de la provincia. En ese sentido, empresas chinas manifestaron interés en conocer proyectos vinculados a estos rubros, y el embajador Wang Wei tiene previsto visitar la Terminal Puerto Rosario y la Zona Franca de Villa Constitución.

Finalmente, Puccini sostuvo que la visita del embajador abre nuevas posibilidades de cooperación en ciencia, tecnología y cultura, y definió a China como “un mercado estratégico con el que Santa Fe debe seguir profundizando vínculos en una agenda de largo plazo”.