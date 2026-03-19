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Ceden un terreno en Colastiné Norte para ampliar el Acueducto de la Costa y llevar agua potable al barrio

El Concejo Municipal autorizó la transferencia de un predio a la Provincia para construir un centro de distribución. La obra apunta a garantizar el servicio en una de las zonas con mayor crecimiento del corredor costero.

19 de marzo 2026 · 15:30hs
Ceden un terreno en Colastiné Norte para ampliar el Acueducto de la Costa y llevar agua potable al barrio

Ceden un terreno en Colastiné Norte para ampliar el Acueducto de la Costa y llevar agua potable al barrio

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la cesión de un terreno ubicado en Colastiné Norte al Gobierno provincial, con el objetivo de avanzar en la ampliación del Acueducto de la Costa y la construcción de un centro de distribución de agua potable que permita abastecer a ese sector de la ciudad.

El predio en cuestión cuenta con una superficie de 2.400 metros cuadrados y está situado en la intersección de Los Urunday y Los Chañares, a pocos metros de la ruta provincial N° 1. La medida contempla que el resto del terreno mantenga su carácter de espacio verde público.

Durante el tratamiento, la concejala Cecilia Battistutti destacó la importancia de la decisión y remarcó que “se trata de un paso clave para concretar una obra largamente esperada por los vecinos de Colastiné”. En ese sentido, vinculó la iniciativa con una estrategia provincial más amplia orientada a garantizar el acceso al agua potable, junto con otros proyectos como el acueducto Desvío Arijón y el sistema biprovincial con Córdoba.

La edil también subrayó el contexto económico en el que se impulsa la obra. “Es un momento complejo para la Argentina, con caída de la coparticipación y de la recaudación, pero Santa Fe sostiene la inversión en infraestructura con impacto social y productivo”, señaló, y agregó que este tipo de políticas promueven desarrollo, igualdad y generación de empleo.

En una primera etapa, la obra permitirá asegurar el suministro en el sector conocido como Loteo Las Paltas, con la proyección de extender luego la red al resto de Colastiné. De este modo, se busca reducir la dependencia de sistemas alternativos de provisión y mejorar la planificación urbana en toda la zona costera.

El proyecto se enmarca en el Plan Provincial de Acueductos, una política que desde hace años impulsa la provincia para fortalecer los sistemas de captación, potabilización y distribución de agua en distintas regiones. En ese esquema, el Acueducto de la Costa resulta clave para mejorar el servicio en localidades como Arroyo Leyes, San José del Rincón y Colastiné.

Cabe señalar que el acceso al agua potable es considerado un servicio público esencial y un derecho fundamental, directamente vinculado con la salud y la calidad de vida. En ese contexto, la ampliación de esta infraestructura adquiere un carácter estratégico, especialmente en una zona que registra un sostenido crecimiento demográfico en los últimos años.

Colastiné Norte acueducto costa agua
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