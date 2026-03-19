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Colón impulsa la identidad en inferiores con nuevos proyectos culturales

La Subcomisión de Cultura y Museo de Colón trabaja en el predio y busca fortalecer el sentido de pertenencia en el club.

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 16:03hs
Colón impulsa la identidad en inferiores con nuevos proyectos culturales

Prensa Colón

En Colón comienza a gestarse un cambio profundo que trasciende lo deportivo. La Subcomisión de Cultura y Museo inició un trabajo directo con las divisiones inferiores, con el objetivo de reforzar la identidad sabalera. El proyecto busca que los jóvenes incorporen la historia del club como parte central de su formación.

El Predio 4 de Junio: apertura institucional histórica

El referente cultural Diego Meloni destacó en Radio Gol (96.7) el giro que permitió el ingreso formal de la subcomisión al Predio 4 de Junio, algo que durante años no había sido posible. La decisión fue impulsada por la dirigencia encabezada por Víctor Godano y el coordinador de inferiores Alejandro Russo, quienes habilitaron una nueva dinámica de trabajo.

Según explicó Meloni, el objetivo inmediato es intervenir en la pensión de juveniles para transformarla en un espacio cargado de historia rojinegra, con referencias a ídolos y momentos emblemáticos del club. “Era una deuda pendiente poder estar presentes en el día a día de los chicos”, señaló, subrayando que por primera vez existe una articulación real entre el área cultural y el fútbol formativo.

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Sentido de pertenencia en Colón: eje del proyecto

El plan tiene como columna vertebral la construcción del sentido de pertenencia. La intención es que los juveniles no solo se formen como futbolistas, sino también como representantes de una identidad. En ese sentido, Meloni remarcó la importancia de que los jóvenes comprendan el valor simbólico de vestir la camiseta de Colón, evitando que el club sea visto únicamente como una plataforma de proyección profesional.

El modelo a seguir, según explicó, es el de instituciones como Newell’s y Rosario Central, donde el vínculo emocional con el club se sostiene incluso después de la carrera deportiva.

Actividades culturales para juveniles de Colón

Dentro del programa se proyectan diversas iniciativas que buscarán integrar cultura y deporte. Entre ellas se destacan talleres mensuales, propuestas literarias y recorridos históricos por el Estadio Brigadier López.

Uno de los proyectos en desarrollo es un taller junto al escritor César Carignano, orientado a trabajar la identidad a través de relatos y experiencias vinculadas al club. Además, se prevé que los jóvenes participen de actividades que los conecten con los hitos institucionales, reforzando el conocimiento de la historia sabalera.

Museo de Colón y fechas históricas clave

El desarrollo del Museo y Archivo de Colón continúa como uno de los pilares de la gestión cultural. El proyecto cuenta con el respaldo de la dirigencia y apunta a consolidarse como un espacio de preservación de la memoria institucional. En paralelo, el club ya proyecta una serie de fechas significativas:

  • 5 de mayo: aniversario de la institución.
  • 10 de mayo: conmemoración del histórico partido ante el Santos de Pelé, con la recuperación del trofeo original.
  • 4 de junio: recuerdo de la gesta en San Juan.

Estas celebraciones formarán parte de una agenda que busca revalorizar el pasado y proyectarlo hacia las nuevas generaciones.

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La identidad también en la indumentaria de Colón

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de que la indumentaria refleje la historia y el sentimiento del club. Desde la subcomisión remarcaron que cada diseño debe contener el “ADN” del hincha, integrando símbolos que representen la tradición sabalera. La intención es que los juveniles no solo vistan una camiseta, sino que comprendan su significado y la responsabilidad que implica llevar esos colores.

Un nuevo paradigma en Colón

El trabajo articulado entre cultura, inferiores y dirigencia marca un cambio de paradigma en Colón. La apuesta no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también a la construcción de una identidad sólida y duradera. En un contexto donde el fútbol formativo suele enfocarse en lo competitivo, el club busca diferenciarse apostando a la memoria, la pertenencia y la formación integral como pilares de su proyecto institucional.

Colón museo inferiores Diego Meloni
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