Investigan un bestial hecho en Chaco protagonizado por una santafesina: abandonó a un bebé recién nacido en una concesionaria

El Rabón santa fe.jpg El Rabón, localidad santafesina del departamento General Obligado google

Fue allí que decidieron advertir lo ocurrido a la policía por lo que al lugar llegó el comisario inspector Mauro Javier Cáceres que le realizó maniobras de RCP al pequeño para salvarle la vida. Esta mañana brindó su testimonio a los micrófonos del programa "De 10", que se emite por LT10 donde afirmó: "Yo presto servicios para el 911 en Resistencia, Chaco y respondí un llamado realizado por el dueño de una concesionaria sobre el hallazgo de un feto sin vida. Una vez en el lugar y tras dialogar con el dueño nos dijo que encontró al bebé dentro de un cajón que podría estar con vida por lo cual me dirigí al lugar y noté que respiraba y movía la mano derecha. Decidí envolverlo en una toalla de uso personal y una vez en el patrullero comenzamos el traslado de urgencia hasta el hospital más cercano". En el camino se le practicaron maniobras de RCP, ya que el bebé tenía dificultades para respirar.

Mauro Javier Cáceres policía chaco.jpg El comisario inspector Mauro Javier Cáceres que le realizó maniobras de RCP Diario Chaco

"Yo lo llevé con mis propias manos al hospital", dijo el agente policial, padre de tres chicos: una mujer de 20 años y dos varones, uno de 13 y otro de 11. "Era una cuestión humanitaria, es una vida que está luchando por sobrevivir. Sentí que era un hijo mío y como padre tomé una responsabilidad como ser humano, la obligación de darle una vida digna haciendo el esfuerzo para que pueda ser asistido de manera urgente".

Gracias al rápido traslado, el niño llegó con vida al Hospital Pediátrico donde recibió la atención primaria y finalmente fue derivado al sector de Neonatología del Hospital Julio C. Perrando bajo el diagnóstico de "prematuro extremo", ya que solo pesaba 820 gramos.

Traslado del bebé prematuro concesionaria chaco.mp4 Así se realizaba el traslado del bebé prematuro hallado en el cajón de un mueble en una concesionaria de Chaco gentileza

El último parte a las 8 de este jueves, desde el nosocomio en el que está internado, más precisamente desde el área de neonatología, comunicó que el bebé se encuentra internado y presenta como diagnóstico "prematuro extremo masculino de 700 gramos, con asistencia respiratoria mecánica, en estado muy grave".

La investigación judicial

Según el parte policial proporcionado por las autoridades, la mujer afirmó que no era la madre del bebé aunque finalmente, tras los estudios realizados en el Hospital Perrando, se pudo confirmar que presentaba los signos de haber dado a luz recientemente. La investigación de lo sucedido recayó en la Fiscalía N° 3, a cargo de la fiscal Rosada Soto, quien en las últimas horas ordenó que se notifique a la progenitora en libertad y desde la Comisaría Décima secuestraron las prendas de vestir que llevaba puestas.

Por otro lado el parte médico dado a conocer sobre su estado de salud informa que presenta como diagnóstico "puerperio de parto vaginal no institucional, se encuentra en buen estado general y permanece internada".

Cabe mencionar que la Policía del Chaco informó a Diario Chaco que la joven ya no tiene custodia policial. También explicaron que no hay ninguna medida con respecto al papá de la joven y que dependerá de la fiscal en turno si pueden o no abandonar la provincia.

hospital bebe internado.jpg El Hospital Julio C. Perrando, en Resistencia, donde permanece internado el bebé google

"No sabíamos del embarazo"

El padre de la joven que dio a luz en la concesionaria, presidente comunal de la localidad santafesina de El Rabón Juan Carlos Pulzoni, efectuó declaraciones radiales en las que dio detalles de lo acontecido.

Pulzoni expresó que fueron ellos con los empleados del lugar quienes llamaron rápidamente a la policía y a la asistencia sanitaria. "No sabíamos del embarazo", señaló el hombre que apenas se dio cuenta del parto avisó a la madre y a la pareja de la chica de lo que había ocurrido.