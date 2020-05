Desde el Ministerio Público de la Acusación ( MPA) confirmaron a UNO Santa Fe que un equipo de la institución, a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, iniciará una investigación de oficio sobre quienes habrían violado el aislamiento preventivo social y obligatorio este fin de semana. "Tomamos datos de las imágenes y la información que se hizo pública en medios de comunicación y redes sociales" por los distintos episodios que se produjeron en la costanera.

Este medio consultó además si se investigará en particular el caso de la persona que quedó varada en el lecho de la laguna Setúbal con una camioneta y que debió ser sacada por maquinaria pesada. Desde el MPA señalaron que sí será uno de los casos a investigar, "junto a otros", según las pruebas que se consigan. Igualmente destacaron que no es tarea del MPA la de controlar y que lo que se investiga es el rompimiento de la cuarentena y no en sí el paseo por el peligroso río bajo.

En relación al automovilista que se aventuró en la noche del sábado y que recién pudo sacar su camioneta con un tractor el domingo al mediodía, la secretaria de C ontrol de la Municipalidad, Virginia Coudannes desmintió que se haya usado maquinaria municipal para sacar al vehículo particular.

"De la Secretaría de Control el tractor no es, entendemos que no era del municipio. Nosotros siempre hemos prestado colaboración, hemos hecho muchos controles de circulación en conjunto con la policía. En locales comerciales como en diferentes entidades, en espacios públicos. Estamos trabajando con más de 200 agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). Lo que hacemos es prevención. El control del aislamiento en términos penales dependen de la policía. La laguna Setúbal es jurisdicción de Prefectura y competencia de ellos", expresó Coudannes.

descontrol.jpg El fin de semana decenas de personas salieron a pasear por el lecho de la laguna Setúbal.

Y agregó: "La GSI no es la policía, no puede detener. Lo que hace es acercarse a tratar de comentarles los alcances del aislamiento y decirles que por favor regresen a sus casas. Tenemos vehículos con altoparlantes para poder concientizar sobre las salidas".

Al ser consultada sobre la articulación con la Prefectura frente a las advertencias de especialistas del Instituto Nacional del Agua sobre los peligros y hasta las muertes que pueden traer pasear por el lecho de la laguna Setúbal, Coudannes respondió: "Estamos articulando las fuerzas con la policía, ahora estamos empezando a implementar algunos dispositivos que se van a realizar en los días que vienen. Con la Prefectura tenemos un punto de control de la circulación. Y por supuesto vamos a poner la atención, sobre todo el fin de semana que viene, para poder tener con ellos una presencia en la zona de la costanera ".