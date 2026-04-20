Colón ilusiona jugando como local y decepciona en condición de visitante

Es abismal la diferencia de eficacia de Colón jugando como local, comparado con lo que obtiene en condición de visitante

Colón despierta una gran ilusión en sus hinchas cada vez que juega como local, pero a la par, decepciona casi siempre cuando sale de Santa Fe.

Y las estadísticas así lo indican. El Sabalero disputó cinco partidos como local, obteniendo cuatro victorias y un empate, sumando 13 puntos sobre 15 con una efectividad del 86,6% y una diferencia de gol de +6.

El elenco rojinegro venció 2-1 a Deportivo Madryn, 1-0 a Acassuso, goleó 3-0 a San Miguel y derrotó 1-0 a Racing de Córdoba. Mientras que igualó 1-1 con Ferro.

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En tanto que en condición de visitante, el Rojinegro jugó cuatro partidos, cosechando dos derrotas, un triunfo y un empate. Sumó cuatro puntos sobre 12 en juego, con una efectividad del 33,3% y una diferencia de gol de -2.

El Sabalero jugó su primer partido como visitante empatando 0-0 con Central Norte, luego perdió 3-1con San Telmo, venció 2-0 a Patronato y perdió 2-0 con Deportivo Morón.