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Colón perdió la punta con Morón, pero la fecha no fue tan negativa

Colón perdió la punta con Morón, que le ganó en el Nuevo Francisco Urbano. Ninguno de sus inmediatos perseguidores aprovechó su oportunidad.

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 13:12hs
Colón perdió la punta con Morón, pero la fecha no fue tan negativa

Prensa Deportivo Morón

La derrota 2-0 ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano no solo significó un golpe al invicto reciente, sino que provocó un sismo en la cima de la Zona A. Con este resultado, el "Gallito" alcanzó la línea de los 17 puntos y desplazó a Colón del primer puesto gracias a una mejor diferencia de gol (+6 contra +4).

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El equipo santafesino, que dominaba con cierta luz, ahora se encuentra en un pelotón de vanguardia sumamente comprimido. Sin embargo, el Sabalero tiene la oportunidad inmediata de redimirse ante su gente en lo que promete ser el partido más atractivo de la próxima jornada.

Colón Morón Pier Barrios.jpg

El fixture le depara a Colón dos compromisos que marcarán el pulso de sus aspiraciones para recuperar el liderazgo en solitario.

Fecha 11: Duelo de candidatos en Santa Fe

El próximo domingo 26 de abril, a las 19:00, Colón recibirá a Godoy Cruz. El Tomba viene de empatar con San Miguel y se mantiene al acecho con 14 unidades. Para el Sabalero, ganar significa no solo presionar a Morón, sino también sacarse de encima a un rival directo que aspira a los puestos de privilegio.

Fecha 12: Visita de riesgo a Lomas

Tras el duelo en Santa Fe, Colón deberá viajar a Buenos Aires para enfrentar a Los Andes. El "Milrayitas" se encuentra actualmente en la sexta posición con 13 puntos y es uno de los equipos que busca meterse en la zona de clasificación directa, lo que garantiza otro escenario de máxima complejidad para los dirigidos por Medrán.

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El panorama para el Sabalero

Con 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 9 presentaciones, Colón sigue siendo uno de los animadores principales del torneo. La clave para las próximas dos semanas residirá en recuperar la contundencia ofensiva y hacer valer la localía en el Brigadier López, factor que será determinante para volver a mirar a todos desde arriba en una Zona A que no da respiro.

Colón Morón fecha
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