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Jardines Municipales: en nueve se extienden las preinscripciones al Ciclo Lectivo 2027

Hasta el 13 de noviembre las familias podrán acercarse a los jardines y concretar la preinscripción para el próximo año. Es importante que lleven su DNI

30 de octubre 2026 · 12:07hs
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Jardines Municipales: en nueve se extienden las preinscripciones al Ciclo Lectivo 2027

Jardines Municipales: en nueve se extienden las preinscripciones al Ciclo Lectivo 2027

Nueve de los 18 Jardines Municipales de Santa Fe extenderán las preinscripciones para el Ciclo Lectivo 2027. Por esta razón, el municipio invita a las familias de los distintos barrios a acercarse para conocer el Jardín e inscribir a los niños, para lo cual es muy importante que lleven el DNI.

Jardines Municipales que extienden su preinscripción

  • * Jardín Municipal Para Hijos de Empleados Municipales (inscribe de 9 a 11 horas), ubicado en Urquiza 1971.
  • * Chalet, Roque Sáenz Peña y Roberto Arlt.
  • * La Guardia, Roberto Moyano S/N.
  • * Abasto, Espinosa al 6800.
  • * San Agustín, Fray de Aroca, entre Chaco y Chubut.
  • * Pro Mejoras Barranquitas, Juan Díaz de Solís y Artigas.
  • * Varadero Sarsotti, Hornero y Benteveo.
  • * Roca, República de Siria y Callejón Roca.
  • * Barranquitas Sur, Juan del Campillo y Lamadrid.

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, al Jardín Municipal en el que les interesa concretar la preinscripción con el DNI del niño a inscribir. El Jardín Municipal para Hijos de Empleados Municipales, por su parte, preinscribe de 9 a 11 ya que, cuenta exclusivamente con turno mañana.

Por qué elegir un Jardín Municipal

Los Jardines Municipales de Santa Fe son instituciones públicas y gratuitas que garantizan el acceso a una educación de calidad a niños desde los 45 días hasta los tres años inclusive. Cuentan con equipos docentes comprometidos con su tarea y en formación continua.

En cada jardín, los pequeños encuentran un espacio de cuidado, aprendizaje y encuentro, donde pueden jugar, explorar, expresarse y construir vínculos con sus pares y docentes. A través de experiencias relacionadas con el arte, la música, la expresión corporal, la alimentación saludable y el cuidado de la salud, desarrollan sus capacidades y descubren el mundo que los rodea.

Los jardines también trabajan en diálogo permanente con las familias, reconociendo y acompañando sus diversas formas de organización y crianza. Este vínculo fortalece la tarea compartida de educar y cuidar, siempre respetando las singularidades de cada niño.

Además, al compartir el cuidado de los chicos, los Jardines Municipales acompañan a las familias en la organización de su vida cotidiana y favorecen que sus integrantes puedan trabajar, estudiar y desarrollar otras actividades, con la tranquilidad de saber que los niños están cuidados y aprendiendo.

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