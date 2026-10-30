Nueve de los 18 Jardines Municipales de Santa Fe extenderán las preinscripciones para el Ciclo Lectivo 2027. Por esta razón, el municipio invita a las familias de los distintos barrios a acercarse para conocer el Jardín e inscribir a los niños, para lo cual es muy importante que lleven el DNI.
Jardines Municipales: en nueve se extienden las preinscripciones al Ciclo Lectivo 2027
Hasta el 13 de noviembre las familias podrán acercarse a los jardines y concretar la preinscripción para el próximo año. Es importante que lleven su DNI
Jardines Municipales que extienden su preinscripción
- * Jardín Municipal Para Hijos de Empleados Municipales (inscribe de 9 a 11 horas), ubicado en Urquiza 1971.
- * Chalet, Roque Sáenz Peña y Roberto Arlt.
- * La Guardia, Roberto Moyano S/N.
- * Abasto, Espinosa al 6800.
- * San Agustín, Fray de Aroca, entre Chaco y Chubut.
- * Pro Mejoras Barranquitas, Juan Díaz de Solís y Artigas.
- * Varadero Sarsotti, Hornero y Benteveo.
- * Roca, República de Siria y Callejón Roca.
- * Barranquitas Sur, Juan del Campillo y Lamadrid.
Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, al Jardín Municipal en el que les interesa concretar la preinscripción con el DNI del niño a inscribir. El Jardín Municipal para Hijos de Empleados Municipales, por su parte, preinscribe de 9 a 11 ya que, cuenta exclusivamente con turno mañana.
Por qué elegir un Jardín Municipal
Los Jardines Municipales de Santa Fe son instituciones públicas y gratuitas que garantizan el acceso a una educación de calidad a niños desde los 45 días hasta los tres años inclusive. Cuentan con equipos docentes comprometidos con su tarea y en formación continua.
En cada jardín, los pequeños encuentran un espacio de cuidado, aprendizaje y encuentro, donde pueden jugar, explorar, expresarse y construir vínculos con sus pares y docentes. A través de experiencias relacionadas con el arte, la música, la expresión corporal, la alimentación saludable y el cuidado de la salud, desarrollan sus capacidades y descubren el mundo que los rodea.
Los jardines también trabajan en diálogo permanente con las familias, reconociendo y acompañando sus diversas formas de organización y crianza. Este vínculo fortalece la tarea compartida de educar y cuidar, siempre respetando las singularidades de cada niño.
Además, al compartir el cuidado de los chicos, los Jardines Municipales acompañan a las familias en la organización de su vida cotidiana y favorecen que sus integrantes puedan trabajar, estudiar y desarrollar otras actividades, con la tranquilidad de saber que los niños están cuidados y aprendiendo.