Jardines Municipales: en nueve se extienden las preinscripciones al Ciclo Lectivo 2027

Hasta el 13 de noviembre las familias podrán acercarse a los jardines y concretar la preinscripción para el próximo año. Es importante que lleven su DNI

Nueve de los 18 Jardines Municipales de Santa Fe extenderán las preinscripciones para el Ciclo Lectivo 2027 . Por esta razón, el municipio invita a las familias de los distintos barrios a acercarse para conocer el Jardín e inscribir a los niños, para lo cual es muy importante que lleven el DNI.

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, al Jardín Municipal en el que les interesa concretar la preinscripción con el DNI del niño a inscribir. El Jardín Municipal para Hijos de Empleados Municipales, por su parte, preinscribe de 9 a 11 ya que, cuenta exclusivamente con turno mañana.

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Por qué elegir un Jardín Municipal

Los Jardines Municipales de Santa Fe son instituciones públicas y gratuitas que garantizan el acceso a una educación de calidad a niños desde los 45 días hasta los tres años inclusive. Cuentan con equipos docentes comprometidos con su tarea y en formación continua.

En cada jardín, los pequeños encuentran un espacio de cuidado, aprendizaje y encuentro, donde pueden jugar, explorar, expresarse y construir vínculos con sus pares y docentes. A través de experiencias relacionadas con el arte, la música, la expresión corporal, la alimentación saludable y el cuidado de la salud, desarrollan sus capacidades y descubren el mundo que los rodea.

Los jardines también trabajan en diálogo permanente con las familias, reconociendo y acompañando sus diversas formas de organización y crianza. Este vínculo fortalece la tarea compartida de educar y cuidar, siempre respetando las singularidades de cada niño.

Además, al compartir el cuidado de los chicos, los Jardines Municipales acompañan a las familias en la organización de su vida cotidiana y favorecen que sus integrantes puedan trabajar, estudiar y desarrollar otras actividades, con la tranquilidad de saber que los niños están cuidados y aprendiendo.