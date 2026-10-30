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Madelón juega al misterio para otro duelo crucial para Unión

Unión jugará el domingo desde las 18.30 en Rosario, con la necesidad de sumar otro triunfo para acercarse a los playoffs del Clausura. Cuál es el plan de Leo Madelón.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 12:07hs
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Madelón juega al misterio para otro duelo crucial para Unión

Prensa Unión

Unión transita una semana de definiciones, aunque Leonardo Madelón todavía no entregó señales concretas sobre la formación que utilizará el próximo domingo frente a Newell's. Desde las 18.30, el equipo rojiblanco afrontará en Rosario otro compromiso determinante en su pelea por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El triunfo ante Estudiantes representó un impulso importante. No solamente por los tres puntos, sino también porque llegó frente a un rival directo y le permitió al Tatengue mantenerse en carrera cuando el margen de error empieza a reducirse. Ahora tendrá por delante a Newell's y luego a Vélez, dos partidos que pueden definir sus aspiraciones en el tramo final del campeonato.

La cuenta es clara: Unión necesita ganar en Rosario para fortalecer sus posibilidades de clasificación y llegar con expectativas renovadas al último compromiso, ante un Vélez que también tendrá objetivos importantes en Santa Fe. El conjunto de Liniers buscará sumar para asegurar su participación en la Copa Libertadores 2027 y, además, conservar sus aspiraciones de pelear por el título de la temporada.

La defensa, el primer interrogante de Madelón en Unión

La ausencia del uruguayo Matías Rocha obliga al entrenador a modificar la última línea. Para ocupar su lugar, las principales alternativas son Ignacio Isla y Lautaro Fagioli, aunque el primero aparece con ventaja.

Isla ingresó precisamente cuando Rocha sufrió la lesión durante el encuentro frente a Estudiantes y, por ese antecedente inmediato, se perfila como la opción más firme para integrar la zaga junto a Juan Pablo Ludueña.

Otra de las dudas está en el lateral derecho. Allí compiten Juan De Dios Pintado y Tobías Rubio, en una disputa que Madelón todavía no resolvió. La elección dependerá de lo que pretenda el entrenador para un partido en el que Unión necesitará equilibrio defensivo, pero también profundidad para lastimar.

Luna Diale pide pista, pero Peresutti seguiría entre los titulares

En el mediocampo también existe una alternativa que dejó buenas sensaciones. Mauro Luna Diale fue determinante en la remontada ante Estudiantes: ingresó en el segundo tiempo, le aportó fútbol al equipo y modificó el desarrollo del partido.

Sin embargo, pese a esa actuación, Mateo Peresutti tendría mayores posibilidades de conservar su lugar entre los titulares. De esta manera, Luna Diale volvería a aparecer como una alternativa para modificar el desarrollo del encuentro desde el banco de suplentes.

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Por ahora, el equipo que se perfila para visitar a Newell's es el siguiente: Matías Mansilla; Tobías Rubio o Juan De Dios Pintado, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Madelón todavía tiene tiempo para resolver las dudas, pero el desafío ya está planteado. Unión viene de conseguir un triunfo que renovó sus expectativas y ahora necesita darle continuidad en Rosario. Ganar ante Newell's puede significar mucho más que tres puntos: puede dejar al Tatengue mejor perfilado para jugarse la clasificación en la última fecha.

Unión Madelón Clausura
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