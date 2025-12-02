Jardines Municipales recibirán un reconocimiento en el Senado nacional: "buena gestión municipal"

La Municipalidad de Santa Fe recibirá un importante reconocimiento por el fortalecimiento y la innovación en la política pública de los Jardines Municipales

Los Jardines Municipales de Santa Fe: un sistema que garantiza desde hace más de una década el derecho a la educación inicial en los barrios más vulnerables de la ciudad.

La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado de la Nación llevó a cabo durante septiembre el concurso "Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal" , con el objetivo de distinguir a las experiencias innovadoras y eficientes que estén implementadas y se encuentren realizando efectivamente en los ámbitos locales.

Cada concursante debía presentar experiencias que tuvieran como mínimo un año de ejecución y que permitan evaluar resultados.

En esta oportunidad, la Secretaría de Educación presentó proyectos que fueron seleccionados para su reconocimiento, denominados “Innovación educativa en los Jardines Municipales de Santa Fe” que conforman Aventuleo (alfabetización), Abrazando Raíces (intergeneracionalidad), ConVivir (inclusión y convivencia) y El Jardín va a tu Casa (territorialidad), más el recurso pedagógico Lora Pandora.

Este martes en el Senado de la Nación, el intendente Juan Pablo Poletti recibirá un reconocimiento junto a otros seis intendentes de Fray Mamerto Esquiú, Santa Isabel, María Teresa, Rawson, Cañuelas y San Salvador de Jujuy.

Jardines Municipales, una política pública que se revitalizó

Desde el 2012, los Jardines Municipales se consolidaron como una política educativa estratégica y sostenida en el tiempo. Sin embargo, durante la actual gestión se impulsó un proceso de profesionalización, ampliación y modernización que permitió recuperar su sentido comunitario, potenciar su calidad pedagógica y expandir el acceso a más familias.

En 2023, el municipio se encontró con un sistema con baja matrícula, infraestructura deteriorada, débil participación familiar y ausencia de proyectos pedagógicos integrales. Ante este panorama, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti impulsó una transformación profunda que reposiciona a los jardines como espacios fundamentales de inclusión y desarrollo en la primera infancia.

Para esto, se implementaron varias actividades en donde participaron 2.700 familias, involucrando a niños, adultos a cargo, hermanos, y adultos mayores, y articulación con las áreas de Adultos Mayores, Accesibilidad y Derechos, Economía Social y Dirección de Niñez de la Secretaría de Políticas Sociales; centros de Distrito de la Subsecretaría de Descentralización. Además contó con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Cultura; y con la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Litoral, a través del Coro de Adultos Mayores de la UNL y Conjunto de Danzas Folklóricas de la Universidad Nacional del Litoral.

Los cuatro proyectos presentados

A través del proyecto de “Alfabetización inicial", se inauguraron 17 ambientes. Asimismo, se elaboró la primera antología de cuentos creados por las familias y se establecieron convenios con dos instituciones de educación para adultos a fin de promover la finalización de estudios primarios.

El proyecto “El Jardín va a tu casa" permitió incrementar en 20% la matrícula de los jardines municipales e incorporó, en cuatro de ellos, un Sistema de Alerta Temprana digital para el seguimiento de las trayectorias escolares.

El proyecto de “Educación intergeneracional" amplió significativamente su alcance: pasó de 12 encuentros en 2024 a 40 jornadas en 2025, con una participación comunitaria sostenida y en crecimiento.

El programa de “Convivencialidad" desarrolló más de 150 horas de formación docente y generó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el Colectivo de Infancias Diversas. Además, se dictaron 60 talleres “Cuidar a quienes cuidan” destinados a docentes y asistentes infantiles; se inauguraron seis patios sensoriales, con una proyección de ocho adicionales para 2025; se invirtieron $40.000.000 en material didáctico adaptado; y se creó un Consejo Consultivo integrado por distintos actores de los jardines para abordar temáticas de inclusión y accesibilidad.