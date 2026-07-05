Jorge Simón: "Si la economía no arranca será difícil mejorar las cuentas provinciales"

El ex secretario de Finanzas de Santa Fe analizó del déficit financiero acumulado en cinco meses de 2026 y se mostró preocupado por la caída de ingresos nacionales.

El déficit financiero de $ 600 mil millones que registró Santa Fe en los primeros cinco meses del año agitó la discusión entre oficialismo y oposición sobre la situación de las cuentas públicas de la provincia. Pero más allá de la polémica, expuso una preocupante caída de los ingresos. “Se esperaba un rojo importante porque la recaudación nacional venía cayendo en términos reales”, señaló Jorge Simón, ex secretario de Finanzas Públicas de la provincia. El analista no se mostró preocupado por el endeudamiento que el gobierno asume para sostener la inversión pública pero sí por las dificultades para que arranque la economía.

“Ya el año pasado cerró con un superávit de apenas 8.000 millones y este año, excepto en mayo, la coparticipación nacional cayó constantemente, lo que repercutió en las finanzas provinciales”, señaló Simón en declaraciones al programa La Banda Cambiaria.

Simón subrayó que, de los $ 600.000 millones de déficit, casi 25% corresponden al déficit de la Caja de Jubilaciones. “La Nación está obligada a pagar un monto que adeuda hace muchos meses; recién en mayo hicieron un aporte de 10.000 millones”, recordó. Y señaló que “si paga parte de la deuda histórica que arrastra, se podría enderezar el barco de las cuentas públicas”.

Actividad en baja

De todos modos, la gran amenaza es la caída de la actividad económica. “Si sigue cayendo junto con el consumo, será difícil recuperar las cuentas provinciales y municipales”, apuntó.

El freno de la economía repercute en la caída del impuestos nacionales como el IVA pero también en el impuesto a los Ingresos Brutos, que se suman a una merma en la recaudación de inmobiliario y patente. “Si la economía no arranca, será difícil sostenerlo”, señaló.

“Por ahora hay una recesión y una caída de consumo importantes, ojalá las tasas bajen y el tipo de cambio mejore para generar reactivación; sin embargo, creo que la apertura indiscriminada de importaciones es un error grave: importar alimentos terminados destruye trabajo argentino, lo que significa menos consumidores y menos gente pagando impuestos”, enfatizó.

El ex secretario de Finanzas reconoció que es difícil buscar el equilibrio a través del ajuste del gasto en un momento de crisis. “Si bajan la obra pública, habrá más recesión, especialmente cuando el gobierno nacional casi no está realizando obras”, advirtió, tras remarcar que “las provincias que no cobran regalías petroleras o energéticas están desprotegidas por una política nacional que complica al comercio y la industria”.

Adelantos de coparticipación

Simón consideró viable tomar el adelanto de coparticipación de $ 400.000 millones que habilitó Nación, aunque signifique en los hechos mayor endeudamiento con plata que a la provincia le corresponde. “En gestiones anteriores también hemos pedido anticipos financieros para ordenar los números, Santa Fe desde hace décadas, no ha sido noticia por no pagar sueldos o pagarlos desdoblados”, dijo. Supongo que tienen medidas que uno desde afuera no conoce.

En el mismo sentido se expresó en materia del endeudamiento para invertir en obra pública. “La provincia todavía tiene capacidad de endeudamiento”.