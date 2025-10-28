Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

El secretario general de la Gobernación consideró que esa dinámica nacional limitó la voz de Provincias Unidas. Destacó que Santa Fe “lideró reclamos federales” y valoró el tono institucional del mensaje presidencial tras los comicios

Tras las elecciones del domingo, el secretario general de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido , analizó el resultado de Provincias Unidas y el escenario político que se abre para la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro . En diálogo con Fabián Acosta en UNO 106.3 , el funcionario remarcó que el espacio “buscó instalar una voz de racionalidad, sensatez y federalismo en la política argentina”, aunque reconoció que la contienda “se terminó polarizando en la última semana”.

“La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después. Eso conspiró contra la posibilidad de que nuestra voz se escuchara con más fuerza”, señaló Cándido.

Ausentismo y desafección política

Consultado sobre el bajo nivel de participación ciudadana, el funcionario consideró que el fenómeno “tiene que ver con una decepción más profunda que en 2001”.

“Hay mucha gente que siente que haga lo que haga, no la van a escuchar. Esa es la gran cuenta pendiente que tenemos todos los que participamos de la vida política: volver a demostrar que participar sirve”, expresó.

Cándido subrayó además que el ausentismo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que “los padrones actuales están más depurados que en años anteriores”, por lo que el número de votantes ausentes refleja un fenómeno real y preocupante.

Santa Fe lideró reclamos que beneficiaron al conjunto de las provincias Santa Fe lideró reclamos que beneficiaron al conjunto de las provincias

Gestión y vínculo con Nación

Respecto a la participación de Pullaro en el armado nacional de Provincias Unidas, Cándido defendió la estrategia: “No se trató de una distracción de la gestión. El gobernador estuvo fuera de la provincia solo 48 horas en los últimos tres meses. Lo que se buscó fue fortalecer la voz de Santa Fe junto con otras provincias productivas, para tener más fuerza ante Nación en temas como las retenciones, la obra pública o la energía”.

En ese sentido, destacó que Santa Fe “lideró reclamos que beneficiaron al conjunto de las provincias”, como la defensa del biodiésel o el freno a nuevas retenciones industriales.

Sobre el discurso del presidente tras las elecciones, Cándido valoró el tono institucional y la convocatoria al diálogo: “Fue un mensaje atinado para el momento. No porque nos tengan que convocar a nosotros, sino porque es lo que necesita la Argentina. El desarrollo requiere infraestructura, inversión e investigación, y eso demanda una responsabilidad compartida entre Nación y provincias”.

Equilibrio fiscal y percepción social

El secretario también se refirió al impacto de las medidas de orden fiscal y salarial tomadas por el Gobierno provincial: “Hay una necesidad de que se comprenda mejor el sentido de las medidas. Sabemos que el sueldo hoy no alcanza, pero el esfuerzo por la eficiencia en el gasto busca sostener los servicios, la obra pública y, en paralelo, recomponer los salarios. Es un equilibrio complejo, pero necesario”, explicó.

A su vez, señaló la paradoja de que “los sectores que proponen más ajuste hayan sido los más votados”, y consideró que “eso demuestra el nivel de cansancio y contradicción que atraviesa a la sociedad argentina”.

Revisión constante de la gestión

De cara a lo que viene, Cándido descartó un cambio abrupto de gabinete, pero aseguró que el Gobierno revisa y corrige su rumbo de manera continua: “Este no es un gobierno estático. Todos los días se evalúan proyectos, se corrigen procesos y se aceleran decisiones. El gobernador revisa su tablero de gestión cada mañana. No hace falta esperar un día después para hacer cambios: los ajustes son permanentes”.

La entrevista completa por UNO 106.3:

JUAN CRUZ CANDIDO

• LEER MÁS: Triunfo contundente: La Libertad Avanza ganó en 55 de las 65 ciudades que tiene la provincia de Santa Fe