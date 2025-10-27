Triunfo contundente: La Libertad Avanza ganó en 55 de las 65 ciudades que tiene la provincia de Santa Fe

La elección nacional mostró un claro predominio de La Libertad Avanza (LLA) en los principales centros urbanos de la provincia. Fuerza Patria se impuso en nueve localidades, mientras que Provincias Unidas logró ganar solo en una.

El mapa electoral santafesino quedó teñido de violeta tras los comicios, con un triunfo abrumador de La Libertad Avanza (LLA) en la mayoría de las ciudades, desde los grandes centros urbanos hasta localidades más pequeñas.

Entre las ciudades donde LLA obtuvo la victoria se encuentran Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Villa Constitución, Casilda y Reconquista, consolidando su presencia en todas las regiones de la provincia.

En contraste, Fuerza Patria se llevó 9 ciudades: Helvecia, Las Toscas, Villa Ocampo, Florencia, San José del Rincón, Villa Gobernador Gálvez, San Cristóbal, Romang y Calchaquí, concentrando su apoyo principalmente en localidades del norte y algunos puntos estratégicos del centro de la provincia.

Provincias Unidas logró imponerse únicamente en San Javier, una excepción que refleja la limitada presencia del espacio en el territorio provincial.

Ciudad por ciudad, quién ganó en la provincia de Santa Fe

Otras de las ciudades importantes donde LLA se impuso:

Área metropolitana de La Capital: Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Monte Vera, Recreo.

El resultado evidencia un predominio absoluto de La Libertad Avanza, que no solo consolidó su liderazgo en los grandes centros urbanos, sino que también extendió su fuerza a numerosas localidades medianas y pequeñas.

El partido liderado por Javier Milei reafirma así su capacidad de movilización y el apoyo popular en la provincia, mientras que las demás fuerzas quedaron relegadas a espacios minoritarios.

En términos porcentuales, LLA ganó más del 40% de los votos en promedio, dejando en claro su ventaja sobre Fuerza Patria y Provincias Unidas, y consolidando a Santa Fe como uno de los distritos donde el espacio libertario mostró mayor fortaleza.

Milei gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego

La Libertad Avanza (LLA) consolidó una victoria contundente en las elecciones nacionales de Santa Fe, logrando más del 40% de los votos y obteniendo 4 de las 9 bancas en juego. Fuerza Patria se ubicó en segundo lugar con 28,65% y 3 escaños, mientras que Provincias Unidas alcanzó el 18,33% y obtuvo 2 bancas. La participación fue del 63,37%, con un 4,81% de votos nulos.

A nivel departamental, LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de la provincia, destacándose en el sur y centro. En Rosario, la principal ciudad, LLA obtuvo el 38,87% de los votos, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 31,83%.

En el departamento La Capital, LLA superó el 42% de los votos, sacando una diferencia de 13 puntos a Fuerza Patria, con una participación del 62,23% y un 4,81% de votos nulos.

En la ciudad de Santa Fe, LLA ganó en 24 de los 32 circuitos electorales, destacándose en barrios céntricos y poblados, mientras que Fuerza Patria obtuvo victorias en barrios periféricos del noroeste, oeste, suroeste y costeros.

