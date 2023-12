Judíos y musulmanes se reunieron en Santa Fe y pidieron por la paz frente la guerra de Hamás e Israel

guerra israel paz (3).jpg

Este encuentro, que contó con diferentes actores claves de la sociedad y de los distintos credos, tuvo un objetivo claro: "Fue una iniciativa para demostrar nuestro anhelo por la paz y una convivencia armónica, en el sentido de que el conflicto entre Hamás e Israel no quedó limitado a la propia zona, sino que hoy el mundo pasa por un momento de antisemitismo e islamofobia. La gente tiende a generalizar o tener ciertos prejuicios, aunque no se trata de una guerra religiosa. Fue necesaria alzar la voz de manera conjunta, entre musulmanes y judíos contra la judeofobia e islamofobia. A su vez, sirvió para expresar que no es un conflicto basado en la religión o la fe, además de manifestar nuestro compromiso por la paz".

"Tenemos una gran responsabilidad, no solo se trata del conflicto reciente sino en general, porque cada religión enseña en su base la santidad de la vida y cada una enseña a respetar, defender y santificar la vida de cada ser humano sin importar su etnia, su religión o su ideología. Por eso, incluso el Sagrado Corán enseña que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad y al mismo tiempo dice que quien salva a una sola vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Ahí, no se hace ninguna alusión a la etnia, si una persona es creyente, musulmán o no, es categórico. Entonces, es el deber moral de todas las regiones condenar cualquier acto de guerra y violencia contra civiles, sean civiles palestinos, civiles israelís, civiles rusos, civiles ucranianos o civiles argentinos, para nosotros la vida de cada ser humano tiene el mismo precio y merece el mismo compromiso y contundencia al momento de defender su dignidad y su vida", reflexionó.

israel hamás guerra (2).jpg

Gill también destacó que en medio de esta guerra lanzaron una campaña internacional llamada "Voces por la Paz": "Estamos por todo el mundo promoviendo el mismo mensaje, que hay que alzar y unir todas las fuerzas que desean, que trabajan o que anhelan la paz. Y particularmente en el conflicto entre Israel y Hamás la primera condición para lograrlo es alcanzar o pedir un cese al fuego de forma inmediata para evitar que haya más pérdidas de vidas inocentes. También pedimos la liberación de todos los secuestrados por parte de Hamas, al mismo tiempo de la implementación de las leyes humanitarias internacionales, que siempre se deben cumplir".

guerra israel paz (2).jpg

"A largo plazo, todos los sectores o jugadores que pueden tomar una influencia en la región, y que pueden actuar deben cumplir su responsabilidad y rol en establecer la paz en base de una justicia coherente y completa. Y por supuesto como musulmán, como lo hice en los últimos dos meses, condeno lo que hizo Hamas, condeno cualquier acto de violencia, de masacre, de terrorismo contra civiles y no hacemos ninguna distinción, pero considero que también hay que tener en cuenta que no todos los palestinos en Franja de Gaza son Hamás, no son terroristas. Especialmente cuando hablamos de niños, no son terroristas, no tienen nada que ver con Hamas. Moralmente rechazo, repudio, el concepto de un castigo colectivo y considero que hay que separar, comprometerse, y expresar el rechazo hacia el terrorismo. Pero luchar contra el terrorismo no puede ser una licencia para matar a niños, civiles o atacar lugares públicos", cerró.

