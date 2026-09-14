Traspaso del agua en Santo Tomé a ASSA: el proyecto va al Concejo y exigen explicaciones por la deuda municipal de $6.000 millones

El concejal Rodrigo Alvizo anticipó a UNO Santa Fe que el Concejo deberá analizar la ordenanza y el convenio que habilitarán la llegada de Aguas Santafesinas. También reclamó respuestas del intendente por los fondos adeudados a la empresa.

El histórico anuncio de Provincia sobre el traspaso del servicio de agua potable y cloacas de Santo Tomé a Aguas Santafesinas (ASSA) , ahora deberá atravesar una instancia clave: su tratamiento en el Concejo Municipal de la vecina ciudad de Santa Fe

La incorporación de la ciudad al sistema provincial no será inmediata, ya que requiere la aprobación de una ordenanza y, posteriormente, la elaboración de un convenio entre la Municipalidad, ASSA y el Gobierno de Santa Fe.

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El acuerdo deberá establecer las condiciones del traspaso, las obligaciones de cada parte, el patrimonio involucrado y los pasos necesarios para avanzar con la transición del servicio.

En diálogo con UNO Santa Fe, el concejal Rodrigo Alvizo confirmó que el tema deberá ser debatido por el cuerpo legislativo. “Esto se tiene que tratar en el Concejo. Van a mandar seguramente un proyecto y el convenio al Concejo, y ahí lo trataríamos con mucha seriedad como hacemos siempre”, sostuvo.

Qué deberá analizar el Concejo

Entre los aspectos que deberán ser evaluados se encuentran las condiciones administrativas y operativas del traspaso, el destino de los bienes municipales vinculados al servicio y las responsabilidades que asumirán la Provincia y ASSA.

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También deberán definirse cuestiones relacionadas con las inversiones previstas, la renovación de redes, las obras de infraestructura y la continuidad de la prestación durante el período de transición.

Según lo anunciado, la incorporación de ASSA demandaría una inversión estimada de entre $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años, con el objetivo de atender las deficiencias actuales y mejorar el servicio de agua potable y cloacas.

La deuda con ASSA, otro punto de conflicto

Uno de los principales interrogantes que atraviesan el debate es la deuda que la Municipalidad de Santo Tomé mantiene con la empresa provincial por el suministro de agua en bloque.

Desde ASSA indicaron que esa deuda formará parte de una negociación entre la empresa, el Municipio y la Provincia. Sin embargo, todavía no se conocieron públicamente los mecanismos ni los plazos para su cancelación.

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Alvizo cuestionó que el intendente no haya brindado explicaciones sobre el destino de los fondos abonados por los vecinos.

“El tema no es solamente el traspaso de todo el patrimonio del santotomesino a ASSA, a una sociedad anónima, sino además la repercusión en el patrimonio de la ciudad: qué se hizo con los 6.000 millones de pesos que el intendente no puede justificar”, afirmó.

El concejal agregó que los vecinos pagaron sus impuestos, pero que esos recursos no habrían sido transferidos a la empresa en la medida correspondiente.

“El vecino pagó sus impuestos y el intendente no le pagó a ASSA. En el camino quedaron 6.000 millones de pesos, y de eso se tiene que hacer cargo el intendente y tiene que darnos respuesta”, reclamó.

Pedido de explicaciones al intendente

En ese marco, Alvizo recordó que presentó una solicitud para que el intendente se presente ante el Concejo y explique la situación financiera del Municipio en relación con el servicio.

El edil también advirtió que, si no obtiene respuestas, podría recurrir a la Justicia para que se investigue el destino de los fondos.

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Las afirmaciones forman parte del posicionamiento político del concejal, quien cuestionó tanto el manejo de los recursos municipales como las decisiones adoptadas durante los últimos años para intentar resolver los problemas de abastecimiento y calidad del servicio.

El futuro del servicio, bajo análisis legislativo

El traspaso a ASSA busca avanzar con obras de infraestructura, renovación de redes y mejoras en la prestación del agua potable y las cloacas. No obstante, antes de que pueda concretarse, el proyecto deberá ser enviado al Concejo Municipal y obtener la aprobación correspondiente.

Luego de esa instancia, las partes deberán avanzar en un convenio que determine los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de la Municipalidad, ASSA y la Provincia.

De esta manera, el próximo capítulo de la discusión se trasladará al ámbito legislativo, donde los concejales deberán analizar las condiciones del traspaso y resolver si Santo Tomé se incorpora formalmente al sistema provincial de prestación del servicio.