Colectoras destruidas: piden que las tasas que pagan los barrios privados de Santo Tomé vuelvan en obras

Los accesos a los barrios privados presentan baches, hundimientos y sectores con asfalto deteriorado. El presidente de la Vecinal Barrio Norte, Martín Vácula, advirtió que las demoras administrativas no coinciden con las necesidades de los vecinos .

Colectoras. Vecinos de barrios privados de Santo Tomé reclaman por el mal estado de las calles, con baches y hundimientos.

Demoras administrativas. Si bien hay comunicación con el Municipio, los tiempos de respuesta no se ajustan a la urgencia de los vecinos.

Reclamo integral. Se pide una reparación profunda del asfalto, no solo parches, y que las obras acompañen el crecimiento de la zona.

Colectoras. Vecinos de barrios privados de Santo Tomé reclaman por el mal estado de las calles, con baches y hundimientos.

Los accesos a la zona de countries y barrios privados del norte de Santo Tomé , a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, volvieron a generar reclamos por el estado de las calles, donde se observan baches, hundimientos y un marcado deterioro del pavimento .

Martín Vácula, presidente de la Vecinal Barrio Norte , explicó que el sector cuenta con dos colectoras principales y sostuvo que el problema se profundizó por el tiempo transcurrido desde la última intervención integral.

Según recordó, el asfaltado de buena parte de la zona se realizó hace aproximadamente 15 años, en el marco de las obras ejecutadas durante la época de la Copa América.

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“Después sí hubo planes de bacheo cuando uno lo fue necesitando, pero fueron parches. Lo que se tiene que hacer ahora es de fondo, levantar y hacerlo de nuevo. Es lo que nos dijeron algunos expertos”, señaló en diálogo con UNO Santa Fe.

El deterioro se siente especialmente en el sector de la colectora que conduce hacia La Tatenguita, una vía que además es utilizada por el transporte público.

Una zona que no deja de crecer

Para Vácula, el estado de las calles adquiere mayor relevancia por el crecimiento residencial y comercial de esta parte de Santo Tomé.

El vecinalista estimó que más de 8.000 personas viven actualmente en la zona y señaló que ya hay entre seis y siete barrios privados desarrollados, con nuevos proyectos en marcha. “Estamos en una zona muy importante donde va a haber mucho flujo de gente”, sostuvo.

En ese contexto, reclamó que las obras y servicios acompañen el crecimiento urbano y permitan sostener condiciones adecuadas de circulación.

“Los tiempos de ellos no son los tiempos del vecino”

Vácula destacó que la actual gestión municipal responde a los reclamos de la vecinal y remarcó que existe comunicación con funcionarios.

“Con esta gestión hemos tenido mejores respuestas que con las anteriores. Nosotros estamos teniendo respuestas, me atienden el teléfono, no se cortan”, afirmó.

Sin embargo, marcó una diferencia entre el tiempo que requiere la administración y la urgencia de quienes transitan diariamente por las colectoras. “Los tiempos de ellos no son los tiempos del vecino, vamos a ser sinceros. Vos llamás, mandás una nota y te demoran 10, 15 días”, cuestionó.

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Según explicó, el Municipio incorporó maquinaria y realizó intervenciones en distintos sectores, aunque sostuvo que hay puntos que requieren una respuesta más rápida y una solución definitiva.

El reclamo por una infraestructura acorde

El presidente de la Vecinal Barrio Norte también cuestionó que una zona con un importante aporte tributario no tenga una infraestructura acorde con su desarrollo.

“Nosotros con los aportes de tasas muy importantes que tenemos en la zona, y los desarrollos que hay en la zona donde dejan un canon, no queda en la zona, se va todo para la ciudad de Santo Tomé”, planteó.

Para los vecinos, la discusión no pasa solamente por reparar determinados baches, sino por planificar obras que permitan acompañar el crecimiento de la zona en los próximos años.

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Los vecinos quieren participar de la planificación

Vácula reclamó además una mayor participación de los habitantes del sector en las decisiones vinculadas con el desarrollo urbano.

“No es que nosotros queramos decidir lo que ellos están responsables y obligados a hacer, sino que lo único que queremos es que escuchen nuestras opiniones, porque nosotros estamos viviendo en el lugar. Nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de sus decisiones”, expresó.

La vecinal sostiene que el aumento de nuevas construcciones debería estar acompañado por una evaluación de la capacidad de las calles y de los servicios existentes.

Una oportunidad para mejorar los accesos

El referente vecinal consideró que el crecimiento comercial y residencial que atraviesa el sector puede convertirse también en una oportunidad para mejorar su infraestructura.

“Estamos en una zona donde el poder adquisitivo es alto. Vos ves adentro de tu barrio el césped cortado a una altura linda, hermosa, y salís afuera y tenés yuyales. Y sí, te da bronca”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que Santo Tomé debería aprovechar la expansión de la zona para consolidar un entorno urbano acorde. “¿Por qué no tener una zona muy linda, muy destacada, que resalte en Santa Fe? Es la oportunidad hoy”, afirmó.

Mientras continúan los pedidos de reparación, los vecinos esperan que las intervenciones sobre las colectoras puedan acelerarse y que los sectores más deteriorados dejen atrás los bacheos parciales para avanzar hacia una reconstrucción integral del pavimento.