Juegos Suramericanos: más de 15 heladerías de Santa Fe tendrán una promoción especial

Santa Fe vive los Juegos Suramericanos y, en ese marco, distintos sectores vinculados al turismo y la gastronomía impulsan acciones para acompañar el movimiento que generará la competencia deportiva. Una de las propuestas estará protagonizada por las heladerías artesanales santafesinas , que ofrecerán una promoción especial para vecinos y visitantes.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Heladeros junto con la Asociación Hotelera Gastronómica de Santa Fe y se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre, desde las 19 .

La propuesta será sencilla: quienes compren un cuarto de helado artesanal recibirán otro cuarto de regalo, duplicando así la cantidad de producto adquirida.

Desde la organización aclararon que la promoción tendrá una condición específica: será válida únicamente de manera presencial en los locales adheridos y no estará disponible para pedidos con envío a domicilio.

Más de 15 heladerías se suman a la promoción

Hasta el momento, más de 15 establecimientos confirmaron su participación en la jornada especial. La nómina completa de heladerías adheridas será difundida a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, la Asociación Hotelera Gastronómica y de los propios comercios participantes.

Agustín Macinsky, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, destacó la importancia de generar propuestas que acompañen la llegada de turistas y el movimiento que tendrán distintos puntos de la ciudad durante los Juegos Suramericanos.

En ese sentido, remarcó que tanto la competencia como el Fan Fest representan una oportunidad para mostrar la gastronomía y la oferta turística de la capital provincial.

"Todas estas cosas hacen muy bien para la ciudad", sostuvo Macinsky, quien señaló que los Juegos funcionan como una vitrina para posicionar a Santa Fe y dejar un legado en la región.

Santa Fe busca conquistar a turistas y visitantes

El objetivo de la acción promocional es que quienes lleguen a la ciudad puedan disfrutar de una experiencia vinculada con uno de los productos tradicionales de la gastronomía local: el helado artesanal santafesino.

Desde el sector gastronómico esperan que cada turista, visitante o excursionista pueda llevarse un buen recuerdo de su paso por Santa Fe y convertirse, a su regreso, en un promotor de la ciudad en otros puntos del país.

Macinsky también destacó la tradición de la actividad y recordó que Santa Fe cuenta con la primera Cámara de Heladeros fundada a nivel nacional, un dato que forma parte de la identidad del sector.