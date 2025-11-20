Jueves caluroso en la ciudad de Santa Fe donde se espera una máxima cercana a los 40º

Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

20 de noviembre 2025 · 07:27hs
José Busiemi

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.5º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se mantiene la configuración de masas de aire vista durante la mayor parte de la semana, esto es con predominio de aire frío y seco en altura, mientras que en superficie hacen lo propio corrientes de aire cálido y seco. Esta situación genera que junto al ingreso de aire frío que se espera hacia el día viernes, la jornada se presente mayormente despejada, con nubosidad variada en aumento hacia la tarde o tarde/noche, con ascenso de las temperaturas y posibles lluvias de diversas intensidades hacia primeras horas de mañana, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Si bien las temperaturas se presentan en ascenso durante la jornada de hoy, a partir de mañana viernes deberían tender a descender junto con el mejoramiento de las condiciones meteorológicas.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables, con tendencia a estabilizarse y posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y significativo descenso de las máximas, 28º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en significativo descenso de las mínimas, 13º y con poco cambio de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 12º y máxima 28º. Vientos leves predominado del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

