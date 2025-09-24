Uno Santa Fe | Santa Fe | Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

La directora del Fondo Monetario Internacional destacó la importancia de continuar con las reformas económicas en Argentina, en el marco del swap de 20.000 millones de dólares concedido por Estados Unidos.

24 de septiembre 2025 · 17:40hs
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, para evaluar el impacto financiero del swap de 20.000 millones de dólares otorgado por Estados Unidos, destinado a cubrir los vencimientos de deuda privada durante 2026 y a reforzar las reservas del Banco Central.

“Fue una excelente reunión”, resumió Georgieva ante la prensa reunida en la Quinta Avenida. La titular del FMI subrayó la relevancia de mantener el rumbo de las reformas estructurales para consolidar el crecimiento económico del país.

“Es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento. Necesitamos que la disciplina fiscal, la política monetaria sólida y los cambios estructurales se mantengan para asegurar que lo que debe bajar, baje, y lo que necesita subir, siga subiendo”, enfatizó

Milei ante la ONU: críticas al organismo internacional, defensa de las reformas en Argetina y reclamo por Malvinas

Georgieva destacó además el respaldo recibido por parte de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones que fortalecen el programa del FMI con Argentina. Según explicó, la reunión incluyó un análisis detallado sobre cómo estas reformas pueden contribuir a reducir la inflación, incrementar la actividad económica, disminuir la pobreza y mejorar el bienestar de los argentinos.

En diálogo con los periodistas, Georgieva precisó que gran parte del encuentro estuvo dedicada a las reformas estructurales: “Dedicamos mucho tiempo a hablar sobre las reformas que resultan fundamentales para impulsar la economía.”

Sobre el papel de Estados Unidos, la directora del FMI valoró la intervención del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, como un respaldo clave en un momento de ajustes significativos en Argentina:

“Contar con un fuerte apoyo externo es crucial para que el país pueda realizar estos ajustes. La declaración de Scott Bessent refuerza la importancia de los socios internacionales en la promoción de políticas de estabilización y crecimiento.”

