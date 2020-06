Kulfas afirmó que el principal objetivo del gobierno es "volver a poner de pie" a Vicentín

Kukfas y Fernández Sagasti acompañaron esta tarde al presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa en la que el jefe del Estado anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

Kulfas dijo que la intervención que el Poder Ejecutivo realizará en la empresa cerealera Vicentín “tiene como objetivo central su rescate“ y subrayó el "papel central que la compañía tiene en el mercado alimentario”.

El ministro explicó que Vicentín “está en cesación de pagos" y que “la intención es poner de pie a la empresa, ese es el objetivo de esta intervención”.

En tanto, Fernández Sagasti sostuvo que en el Congreso y a otros niveles “había muchas demandas de lo que sucedía en Vicentin”, luego de que el 10 de febrero pasado solicitara la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

Fernández Sagasti subrayó que Vicentín “es una empresa testigo en el mercado de granos y en la industria alimenticia”.