La alcoholemia positiva encabeza la lista de infracciones cometidas en el primer trimestre del año en la ciudad

Es importante recordar que en todos los puntos se verifica la documentación de los vehículos y se realizan tests. Con respecto al cumplimiento de las normas de tránsito y exigencias para circular, en las inspecciones se presta atención al uso de casco y edad de las personas que se desplazan en las motos. En cuanto a los automovilistas se les exige el uso del cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y de los lugares habilitados para estacionar.

La principal infracción está relacionada con el consumo de alcohol. De los vehículos retenidos, 465 fueron por alcoholemia positiva (365 autos y 100 motos). En ambos casos, el secuestro coincide con la graduación y la marca de más de 0,50 gramos encabeza la lista. En definitiva, en los primeros tres meses del 2025, hubo 143 autos retenidos (39,2%) y 41 motos (41%), en ese rango. De 0 a 0,30 fueron 128 autos (35%) y 38 motos (38%); y de 0,30 a 0,50 fueron 89 autos (24,4%) y 18 motos (18%).

Las principales infracciones

En relación a las actas que se labraron, en ese período de tiempo, se cometieron 71.686 infracciones permitiendo la elaboración de 68.514 actas. Los incumplimientos más frecuentes fueron por SEOM y Estacionamiento antirreglamentario sin registrar lo que representa 26.154 (39%); y le siguen faltas de estacionamiento que llegaron a 24.218 (35,11%). En la lista, el exceso de velocidad ocupa el tercer lugar y se labraron 12.190 (18,18%) actas; y las infracciones por faltas en la circulación derivaron en 2.732 (4,07%) y cruzar el semáforo en rojo encabeza la lista con 2.514 multas.

En cuanto a motos, se labraron 4.270 actas y la cabeza de las faltas fue por no poseer o no portar la documentación exigible del vehículo como la licencia de conducir y hace un total de 1.355 (31,73%). La falta de elementos de seguridad como no contar con el espejo restroscopico, las luces reglamentarias o el no encendido de las mismas, entre otras, permitió que se elaborarán 894 boletas. No contar con el casco exigido para circular ocupa el tercer lugar en la lista de infracciones y se confeccionaron 864 actas; y la lista cierra con 315 por no contar con la chapa patente o encontrarse de manera ilegible, adulterada o antirreglamentaria.

Por último, los controles también se realizan sobre el transporte público. En este sentido, desde el 1 de enero hasta el último día del mes pasado se controlaron 1.689 taxis y remises, 49 Uber, Maxim y vehículos ilegales, 10 transportes escolares, y 4.070 unidades del transporte urbano de pasajeros por colectivos. Como resultado, se retuvieron 103 vehículos (21 fueron con traslado a la Dirección de Vehículos Retenidos y 82 sin traslado) y se cometieron 352 infracciones.

La principal falta está relacionada con incumplimiento de los requisitos del vehículo, carecer de seguro obligatorio; vehículo no habilitado para cumplir con dicha actividad; chofer no inscripto y con certificado de conductor vencido; y le siguen el no cumplimiento con la revisión técnica obligatoria, entre otras.

