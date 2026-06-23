La Caja de Jubilaciones de Santa Fe habilitó el trámite de jubilación 100% virtual: cómo hacerlo y cuáles son los requisitos

La nueva modalidad elimina los turnos presenciales y permitirá a los futuros beneficiarios iniciar el expediente de forma remota, segura y desde cualquier dispositivo con acceso a internet

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe habilitó el trámite de jubilación 100% virtual

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe informó que, a partir de este martes, el trámite de jubilación se realizará de manera exclusiva a través de una plataforma digital. La medida elimina la necesidad de solicitar turnos presenciales y busca agilizar el acceso a los beneficios previsionales.

Desde el organismo provincial señalaron que esta nueva modalidad permitirá a los ciudadanos realizar la gestión de forma remota, segura y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La directora de la Caja de Jubilaciones, Alicia Berzero, destacó la decisión política impulsada por el gobierno provincial y el trabajo realizado por el personal del organismo para concretar el proceso de digitalización.

"Hoy podemos decirles a los santafesinos que trabajaron en el Estado durante años con tanto esfuerzo, que el trámite de su jubilación ahora es más ágil, sencillo y seguro", afirmó.

Además, agregó: "Estamos transformando un trámite que antes generaba dudas, largas esperas y viajes costosos, en una gestión que se puede hacer desde la comodidad del hogar, garantizando la transparencia que nuestros futuros beneficiarios se merecen".

Cómo iniciar el trámite de jubilación virtual en Santa Fe

Los interesados deberán ingresar al portal oficial de Atención Virtual de la Provincia de Santa Fe y acceder mediante ID Ciudadana para iniciar el expediente.

Entre los requisitos obligatorios se encuentran:

Contar con una ID Ciudadana activa.

activa. Presentar el último ejemplar vigente del DNI .

. Adjuntar la foja de servicios y montos emitida por el organismo empleador correspondiente.

Documentación adicional para casos específicos

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe recordó que, según la situación laboral o el tipo de beneficio solicitado, será necesario presentar documentación complementaria.

En caso de poseer aportes en otras cajas previsionales, se deberá adjuntar:

El Reconocimiento de Servicios y los formularios F25 (Anses) o F26 (otras cajas).

Para quienes integren regímenes especiales, como trabajadores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas (ASSA), colegios privados, municipios y comunas, será obligatorio presentar el último recibo de haberes.

Por otra parte, quienes soliciten una jubilación por invalidez deberán incorporar la derivación emitida por Salud Laboral o el certificado correspondiente expedido por un hospital público.

Canales de atención y asesoramiento

El procedimiento deberá realizarse a través del sitio oficial atencionvirtual.santafe.gob.ar.

Asimismo, ante dudas o inconvenientes con la plataforma, los usuarios podrán comunicarse gratuitamente al 0800-444-3734.

Desde el organismo también aclararon que continuará disponible la atención presencial en las oficinas habituales distribuidas en todo el territorio provincial para quienes necesiten asesoramiento personalizado sobre el uso del sistema digital.

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