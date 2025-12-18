Riesgo hídrico: el gobierno de Santa Fe intervino una obra clandestina en Alto Verde

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, restituyó las condiciones naturales de un terraplén de tres metros de altura que impedía el escurrimiento del agua en un sector de la Laguna Setúbal

El Gobierno de la Provincia constató en barrio Alto Verde la existencia de una obra clandestina y desarrollos inmobiliarios sin habilitación que impedían el escurrimiento natural de la Laguna Setúbal. Por ello, personal técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas intervino sobre un sector de la Isla Sirgadero y devolvió el terraplén a sus condiciones originales.

Desde el área explicaron que, gracias a diversas denuncias recibidas por la Unidad de Atención de Procedimientos (UAP), se constató la ejecución irregular de un alteo de defensa de aproximadamente 55 metros de extensión y tres metros de altura , ubicado a la vera de la Laguna Setúbal.

Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “la obra, además de alterar los escurrimientos naturales, se ejecutó en una zona de dominio público con fines privados. Desde el Gobierno de la Provincia, y luego de cuatro intimaciones, se decidió avanzar con el restablecimiento de las condiciones naturales del área mediante la remoción del terraplén”.

alto verde 2

En ese sentido, el funcionario recordó que “la Secretaría de Recursos Hídricos es la autoridad de aplicación en materia de Línea de Ribera, que fue infringida en este caso al urbanizar en terreno público. Durante la gestión se trabaja en su determinación, ejecución y control, lo que permite intervenir ante este tipo de obras clandestinas”.

Estas intervenciones ilegales fueron denunciadas por organizaciones de la zona y verificadas mediante informes técnicos oficiales, en las que se constató que las obras infringen la Ley de Aguas, al encontrarse emplazadas en Áreas 1 y 2, donde se prohíbe la ejecución de obras en zonas anegables e inundables. Del mismo modo, se detectó el desarrollo de un complejo de verano en terrenos de dominio público, lo que afectó a instituciones ubicadas aguas arriba.

Tras reiteradas constataciones de incumplimientos vinculados al desarrollo de obras sin autorización, que la Secretaría de Recursos Hídricos venía constatando desde agosto de 2022, el personal técnico del área realizó múltiples intimaciones y advertencias a la empresa responsable. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas comenzó con la restitución del área afectada.

alto verde 3

Sumarios

Durante 2025, la Provincia inició más de 200 expedientes vinculados a obras clandestinas, y avanza en 30 casos con la correspondiente instrucción de sumarios e intimaciones, la aplicación de sanciones y la restitución de las áreas afectadas a sus condiciones naturales. Las multas previstas oscilan entre 400 y 400.000 litros de gasoil, conforme a la normativa vigente.

alto verde 4

Sobre el trabajo de la UAP

A través de la Unidad de Atención de Procedimientos, el Gobierno de la Provincia da cumplimiento a la Ley Provincial Nº 11.730, controlando y ordenando las cuencas hídricas de las siete regiones hídricas de Santa Fe, mediante un trabajo articulado con los Comités de Cuenca, el Registro de Obras Hidráulicas y los Centros de Documentación y Planificación.

Durante el 2025, la Unidad ya registró más de 60 denuncias realizadas a través de la vía digital, a las que se suman presentaciones presenciales y actuaciones de oficio. Estas acciones dieron origen a la apertura de expedientes, inspecciones en territorio, paralizaciones de obras, intimaciones y la instrucción de los sumarios correspondientes.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos recordaron que las denuncias por obras hidráulicas presuntamente clandestinas pueden realizarse de manera anónima y digital, a través del portal oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.