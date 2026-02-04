Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

En Santa Fe rige una alerta amarilla por altas temperaturas, con una máxima que alcanzaría los 38 °C y una sensación térmica elevada

4 de febrero 2026 · 08:06hs
Santa Fe bajo una ola de calor

Santa Fe bajo una ola de calor

La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada marcada por el calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por altas temperaturas, con una máxima que alcanzará los 38 °C y una sensación térmica elevada debido a la alta humedad.

Durante la mañana, en la ciudad de Santa Fe, el cielo se presenta parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 31°C. Hacia la tarde se espera el pico térmico del día, con 38°C, vientos del sector norte entre 13 y 22 km/h y baja probabilidad de precipitaciones.

Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura que descenderá apenas hasta los 32°C, lo que anticipa una noche calurosa.

En las primeras horas del día, la temperatura registrada fue de 21,9°C, con una humedad del 90%, presión atmosférica de 1004,9 hPa, viento leve del este y buena visibilidad. El sol salió a las 6.31 y se pondrá a las 20.02.

Vientos leves a moderados predominando del sector estenordeste, rotando al nornordeste por momentos.

Desde el SMN recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas: mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa.

¿Ya es una ola de calor en Santa Fe?

Aunque el SMN no haya emitido un comunicado específico de "inicio de ola de calor" minuto a minuto, la ciudad de Santa Fe ya entró en los parámetros técnicos.

Algunos puntos a tener en cuenta:

La persistencia: se viene de un lunes y martes con máximas que rondaron los 37 °C y 40 °C.

El calor nocturno: las mínimas no están bajando de los 24 °C - 25 °C, lo que impide que el cuerpo (y las paredes de las casas) se enfríen.

Alerta amarilla: actualmente rige una alerta nivel amarillo por temperaturas extremas para la ciudad, lo que significa que el calor puede tener un efecto leve a moderado en la salud.

Ya se cumplió el plazo: para que sea "ola de calor" se necesitan tres días consecutivos con temperaturas que superen los umbrales locales. En la ciudad de Santa Fe esos umbrales son aproximadamente 22 °C de mínima y 34,6 °C de máxima.

  • El lunes 2 hubo de máxima 37 °C y de mínima 21 °C (muy cerca del umbral).
  • El martes 3: máxima de 40 °C / mínima de 23 °C (superado).
  • Miércoles 4 (hoy): máxima prevista de 38 °C / Mínima de 24 °C - 25 °C (superado).

La alerta amarilla: el SMN ya mantiene a Santa Fe bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, lo que es el paso previo y el reconocimiento oficial de que el evento de calor es sostenido y peligroso para la salud.

Anoche a la madrugada, a las 3.30, en la ciudad se registró 31 °C de ST, que es lo que los meteorólogos llaman "noche tropical" extrema. Cuando la temperatura no baja de los 25 °C, el cuerpo no logra recuperarse del estrés térmico del día, que es justamente lo que define la peligrosidad de una ola de calor.

