Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

El ingeniero santafesino José Stella, especialista en políticas energéticas, advirtió que la mayor exigencia del sistema eléctrico se registra hoy a las 15, impulsada por el uso masivo de aires acondicionados, redes sobrecargadas y una demanda que no baja pese a la quita de subsidios.

La demanda de consumo de energía cambió de horario: no es mas nocturno, se da a la siesta

La demanda eléctrica en la provincia de Santa Fe y el país atraviesa un cambio estructural que se profundiza durante las olas de calor. Así lo explicó el ingeniero, docente y especialista en políticas energéticas José Stella , al señalar que la tradicional franja de consumo nocturno se desplazó de manera sostenida hacia el horario diurno.

“ Antes la hora pico era entre las 19 y las 23, pero desde aproximadamente 2007 se fue corriendo y hoy se concentra entre las 11 y las 20 . El punto más crítico se da alrededor de las 15 , que es cuando el sistema tiene el mayor requerimiento de potencia”, detalló Stella.

Infografia Curva Demanda con AA

La demanda confort y los aires acondicionados, en el centro del problema

Según el especialista, el principal motor de este fenómeno es la llamada demanda confort, vinculada al uso intensivo de aires acondicionados en hogares, edificios públicos y comercios, incluso con una industria que hoy funciona muy por debajo de su capacidad plena.

“Hay mucha capacidad ociosa en la industria. Si no existiera esa baja actividad, con estas temperaturas y estas redes eléctricas, estaríamos frente a cortes casi permanentes”, advirtió a los micrófonos de LT10.

Stella remarcó que las líneas de transmisión están en estrés, especialmente en el Noreste y Noroeste argentino, donde ya se registraron interrupciones del servicio. Además, alertó que aún no se alcanzó el pico máximo del verano: “El año pasado se dio cerca del 10 de febrero, así que todavía podemos tener jornadas de mayor exigencia”.

Quita de subsidios: por qué no baja el consumo

Consultado sobre el impacto de la quita de subsidios eléctricos, Stella fue claro: no produjo una reducción significativa de la demanda en términos de potencia.

“Estamos frente a una demanda inelástica. Cuando la gente tiene aire acondicionado y hace calor, lo prende, independientemente del precio”, explicó. En ese sentido, citó informes de Cammesa que muestran un crecimiento sostenido de la demanda residencial, aun en un contexto económico adverso.

La diferencia, aclaró, está entre potencia y energía:

La potencia es la simultaneidad de equipos encendidos (y no baja).

es la simultaneidad de equipos encendidos (y no baja). La energía es el consumo en el tiempo, que podría mostrar leves reducciones.

Nuevo esquema de subsidios y su impacto en Santa Fe

Sobre el nuevo sistema de subsidios segmentados por zonas bioclimáticas, Stella sostuvo que todos los usuarios subsidiados terminan perdiendo.

“Si se suman los kilovatios hora subsidiados a lo largo del año, tanto los usuarios de nivel 2 como de nivel 3 van a tener menos energía subsidiada que antes”, explicó.

En la provincia de Santa Fe, el impacto varía según la región:

Norte provincial (como 9 de Julio, General Obligado y Vera): hasta 570 kWh subsidiados al 50%.

(como 9 de Julio, General Obligado y Vera): hasta subsidiados al 50%. Zona central : alrededor de 370 kWh .

: alrededor de . Sur provincial: 300 kWh, similar al esquema previo.

“Todos van a pagar más”, remarcó Stella, tanto por el aumento del precio de la energía como por el mayor consumo estacional durante diciembre, enero y febrero.

Eficiencia energética: cuidar el bolsillo y el ambiente

Ante este escenario, el especialista insistió en la necesidad de avanzar en eficiencia energética. “No se trata de sufrir el calor, sino de consumir de manera más eficiente”, sostuvo.

“Si quiere cuidar el planeta, haga eficiencia energética. Si quiere cuidar su bolsillo, también”, resumió. No obstante, reconoció que hoy la motivación principal sigue siendo económica y que todavía falta un fuerte trabajo de educación ambiental y políticas públicas sostenidas.

Finalmente, Stella cuestionó la idea de que el mercado por sí solo resuelva el problema energético: “Creer que la mano invisible del mercado va a equilibrar oferta y demanda es una mirada muy limitada. El desafío energético es mucho más amplio”.

