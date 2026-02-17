La ciudad de Santa Fe termina el feriado por carnaval con nubes y posibles lluvias: cómo sigue el tiempo

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de martes feriado por carnaval en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada algo inestable, nublado y una temperatura a las 8 de la mañana de 23.4° y se espera que la máxima alcance los 32°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables y se observa un sistema frontal estacionario sobre la región litoral, que mantiene las condiciones de inestabilidad sobre toda el área, con nubosidad variable, con la probabilidad de que se generen algunas lluvias débiles a dispersas durante la jornada , no descartándose mejoramientos temporales. La inestabilidad va a perdurar por lo menos hasta fin de la semana . Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso .

Miércoles con cielo cubierto a mayormente nublado con condiciones inestables, mejoramientos temporarios y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con leve ascenso: mínima 25° y máxima 35°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el jueves se espera cielo nublado a cubierto con condiciones inestables, mejoramientos temporales y probables lluvias débiles y posibles tormentas aisladas, no descartándose eventos de mayor intensidad. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 24° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sector moderados del sector sur.

Por último, viernes con cielo nublado a mayormente nublado. Condiciones algo inestables con temperaturas con poco cambio: mínima 23° y máxima 31°. Vientos moderados del sector sur/sureste.

