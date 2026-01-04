"Una caricia al alma después de años de sufrimiento", el testimonio de un venezolano exiliado en Santa Fe

Tras la captura de Nicolás Maduro anunciada por Estados Unidos, Manuel Barazarte, venezolano exiliado en Santa Fe, relató cómo vivió la noticia

Tras los impactantes acontecimientos que sacudieron al continente este fin de semana, un venezolano radicado en Santa Fe contó en exclusiva cómo vivió la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el bombardeo en Caracas que precedió al operativo.

La madrugada del sábado, cientos de residentes venezolanos en Argentina y alrededor del mundo vieron videos y mensajes que daban cuenta de explosiones en Caracas , lo que generó angustia y sorpresa. Pocas horas después, el expresidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó que Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido “capturados y trasladados fuera de Venezuela” tras un operativo militar de gran escala, informó la agencia EFE.

“Una caricia al alma después de años de sufrimiento”

Manuel Barazarte, venezolano exiliado con siete años viviendo en Santa Fe, relató que estaba dormido cuando su hermana lo despertó alarmada con la noticia. “No podía creerlo, se me quitó todo el sueño”, contó Manuel sobre el momento en que revisó las redes sociales y vio los videos que circulaban de los hechos en Caracas.

Para Manuel, el arresto de Maduro representa una bocanada de esperanza para millones de venezolanos que, según él, sufrieron por años bajo el llamado socialismo del siglo XXI que, a su juicio, “no llevó a nada bueno”.

“Estamos extasiados de felicidad… Ver al que nos humilló y nos aplastó finalmente detenido es como un acto de justicia”, afirmó emocionado.

Además, destacó el impacto emocional de ver la imagen de un líder que ejercía el poder “indefenso y sin poder”, después de años de crisis política, económica y social en Venezuela.

Operativo internacional y reacciones globales

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Maduro han sido un acontecimiento sin precedentes que ha generado reacciones encontradas en el mundo entero. Donald Trump anunció que la fuerza norteamericana había realizado un “ataque a gran escala” en Caracas y que Maduro sería llevado a Nueva York para enfrentar cargos penales vinculados al narcotráfico.

Mientras tanto, desde Venezuela algunos sectores oficiales denunciaron el operativo como una agresión militar que viola la soberanía nacional, y exigieron “pruebas de vida” del presidente y su esposa.

Una visión personal desde Santa Fe

Manuel subrayó que este momento no cambia sus vínculos con Argentina ni sus planes de futuro: “Amamos Argentina y nos sentimos santafesinos, aquí tenemos nuestra vida, nuestra familia y un futuro”, dijo, agradeciendo el “calor humano y el cariño genuino” que, según él, recibieron de la comunidad local.

Para él, el hecho de que una fuerza extranjera haya intervenido en Venezuela, aunque dramático, representa también una oportunidad histórica para su país.

“Venezuela va a ser grande otra vez”, sentenció con esperanza, al tiempo que remarcó el sueño de ver su patria florecer, ya sea desde dentro o desde el exterior.

