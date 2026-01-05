Uno Santa Fe | Santa Fe | venezolanos

"La lucha por la libertad no tiene fronteras": venezolanos en Santa Fe alzaron su voz

La comunidad venezolana residente en Santa Fe se reunió este domingo por la tarde en la Costanera Oeste para manifestarse tras la detención de Nicolás Maduro

5 de enero 2026 · 08:04hs
La convocatoria de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN)

gentileza

La convocatoria de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN)

La detención de Nicolás Maduro generó repercusiones en distintos puntos del país y también tuvo eco en la ciudad de Santa Fe, donde integrantes de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN) realizaron una convocatoria pública durante la tarde del domingo.

En ese marco, venezolanas y venezolanos residentes en Santa Fe se concentraron a partir de las 18 en las letras corpóreas de la Costanera Oeste, con el objetivo de expresar su postura luego de la mediatización de la noticia a nivel internacional.

La movilización reunió a un grupo considerable de manifestantes, quienes se hicieron presentes con banderas de Venezuela, música típica y bailes tradicionales, en una jornada cargada de emoción y simbolismo para parte de la comunidad venezolana que reside en la región.

Desde ASOVEN, organización convocante del encuentro, compartieron un mensaje cargado de sentido colectivo y esperanza:

Hoy nos encontramos para alzar la voz, para abrazarnos en la distancia y para recordar que la lucha por la libertad no tiene fronteras. Cada bandera, cada paso y cada mirada llevaron el mismo mensaje: Venezuela vive en su gente”, expresaron.

Además, agradecieron el acompañamiento de quienes se acercaron a participar de la manifestación y destacaron la importancia de mantenerse unidos pese a la distancia.

Gracias a quienes se acercaron, acompañaron y sostienen la esperanza desde donde estén. Seguimos unidos, firmes y presentes. Porque la historia se construye juntos y la libertad se defiende hasta el final”, concluyeron desde la entidad.

La manifestación en la Costanera santafesina se sumó así a otras expresiones públicas registradas en diferentes ciudades del país, reflejando el impacto que la situación política venezolana continúa teniendo entre sus ciudadanos en el exterior.

• LEER MÁS: Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

venezolanos Santa Fe Nicolás Maduro Costanera
Noticias relacionadas
El Imusa lanzará una campaña de castración en la Vecinal Centenario

El Imusa realizará una campaña masiva de castración y vacunación antirrábica en la vecinal Centenario

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Lunes con clima agradable en la ciudad de Santa Fe para iniciar la semana

entre la emocion y la incertidumbre: asi vive la comunidad venezolana en santa fe el arresto de nicolas maduro

Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

El deterioro genera peligro latente en distintas carreteras nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe.

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Lo último

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Último Momento
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Ovación
Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe