"La lucha por la libertad no tiene fronteras": venezolanos en Santa Fe alzaron su voz

La comunidad venezolana residente en Santa Fe se reunió este domingo por la tarde en la Costanera Oeste para manifestarse tras la detención de Nicolás Maduro

La convocatoria de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN)

La detención de Nicolás Maduro generó repercusiones en distintos puntos del país y también tuvo eco en la ciudad de Santa Fe , donde integrantes de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN) realizaron una convocatoria pública durante la tarde del domingo.

En ese marco, venezolanas y venezolanos residentes en Santa Fe se concentraron a partir de las 18 en las letras corpóreas de la Costanera Oeste , con el objetivo de expresar su postura luego de la mediatización de la noticia a nivel internacional.

La movilización reunió a un grupo considerable de manifestantes, quienes se hicieron presentes con banderas de Venezuela, música típica y bailes tradicionales, en una jornada cargada de emoción y simbolismo para parte de la comunidad venezolana que reside en la región.

Desde ASOVEN, organización convocante del encuentro, compartieron un mensaje cargado de sentido colectivo y esperanza:

“Hoy nos encontramos para alzar la voz, para abrazarnos en la distancia y para recordar que la lucha por la libertad no tiene fronteras. Cada bandera, cada paso y cada mirada llevaron el mismo mensaje: Venezuela vive en su gente”, expresaron.

Además, agradecieron el acompañamiento de quienes se acercaron a participar de la manifestación y destacaron la importancia de mantenerse unidos pese a la distancia.

“Gracias a quienes se acercaron, acompañaron y sostienen la esperanza desde donde estén. Seguimos unidos, firmes y presentes. Porque la historia se construye juntos y la libertad se defiende hasta el final”, concluyeron desde la entidad.

La manifestación en la Costanera santafesina se sumó así a otras expresiones públicas registradas en diferentes ciudades del país, reflejando el impacto que la situación política venezolana continúa teniendo entre sus ciudadanos en el exterior.

