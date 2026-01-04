Domingo despejado, con una suave brisa, ideal para disfrutar al aire libre en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, alguna inestabilidad y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 21.1º y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estable. El cielo se encuentra despejado con temperaturas con poco cambio y vientos leves del sector sur/sureste.
4 de enero 2026 · 09:04hs
En tanto el lunes se espera cielo mayormente despejado, a soleado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18° y suave ascenso de las máximas, 31°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector noreste.
Por último, martes con cielo mayormente despejado a algo nublado y con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector noreste.
