Uno Santa Fe | Santa Fe | domingo

Domingo despejado, con una suave brisa, ideal para disfrutar al aire libre en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

4 de enero 2026 · 09:04hs
Clima en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

Clima en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, alguna inestabilidad y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 21.1º y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estable. El cielo se encuentra despejado con temperaturas con poco cambio y vientos leves del sector sur/sureste.

En tanto el lunes se espera cielo mayormente despejado, a soleado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18° y suave ascenso de las máximas, 31°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector noreste.

Por último, martes con cielo mayormente despejado a algo nublado y con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

domingo ciudad Santa Fe
Noticias relacionadas
Manuel Barazarte, venezolano exiliado con siete años viviendo en Santa Fe

"Una caricia al alma después de años de sufrimiento", el testimonio de un venezolano exiliado en Santa Fe

Operativo Verano en Santa Fe: la agenda completa con todas las fiestas populares y eventos culturales de enero

"Operativo Verano" en Santa Fe: la agenda completa con todas las fiestas populares y eventos culturales de enero

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela y afirmó que la única salida es democrática

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Lo último

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Último Momento
Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe