Domingo despejado, con una suave brisa, ideal para disfrutar al aire libre en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

Clima en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, alguna inestabilidad y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 21.1º y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estable. El cielo se encuentra despejado con temperaturas con poco cambio y vientos leves del sector sur/sureste.

En tanto el lunes se espera cielo mayormente despejado, a soleado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18° y suave ascenso de las máximas, 31°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector noreste.

Por último, martes con cielo mayormente despejado a algo nublado y con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región