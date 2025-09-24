Uno Santa Fe | Santa Fe | Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Marcelo Sain contra su destitución en Santa Fe

El tribunal supremo nacional confirmó la decisión que dejó sin efecto su cargo y convalidó el proceso disciplinario en su contra

24 de septiembre 2025 · 08:42hs
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación de Marcelo Sain

google

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación de Marcelo Sain

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain, quien intentaba frenar las sanciones disciplinarias y su posterior destitución como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Sain había promovido una acción de amparo contra la provincia cuestionando un sumario administrativo en su contra por presuntas “faltas graves” cometidas durante su gestión. En noviembre de 2021, la Legislatura santafesina resolvió destituirlo de su cargo.

El exfuncionario planteó la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 14.016, que amplió el régimen disciplinario del Ministerio Público, y denunció que en su caso se aplicó un “verdadero juicio político” y una “desviación de poder”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, no dio lugar al recurso presentado por Marcelo Sain

Tras sucesivos rechazos en primera instancia, en la Cámara Contencioso Administrativa de Rosario y en la Corte Suprema de Santa Fe, el expediente llegó al máximo tribunal nacional, que con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declaró inadmisible el recurso.

De esta manera, quedó firme la decisión que dejó sin efecto su cargo y convalidó el proceso disciplinario en su contra, quien intentaba frenar las sanciones disciplinarias y su posterior destitución como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

De esta manera, quedó firme la decisión que dejó sin efecto su cargo y convalidó el proceso disciplinario en su contra.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Marcelo Sain recurso Santa Fe
Noticias relacionadas
entidades santafesinas retoman el plan de lucha por la emergencia en discapacidad: el estado pone obstaculos

Entidades santafesinas retoman el plan de lucha por la emergencia en discapacidad: "El Estado pone obstáculos"

Un bólido cruzó el cielo en la ciudad de Santa Fe 

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

miercoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Último Momento
Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Ovación
Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad