Uno Santa Fe | Santa Fe | defensoría

La Defensoría del Pueblo realizará el trámite de justificación del no voto

No obstante, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe estará a disposición de quienes no puedan hacerlo de forma virtual

28 de octubre 2025 · 08:04hs
Deberán justificar el no voto en las elecciones legislativas en Santa Fe 2025 en la Defensoría del Pueblo

José Busiemi/UNO Santa Fe

Deberán justificar el no voto en las elecciones legislativas en Santa Fe 2025 en la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que hasta el miércoles 24 de diciembre próximo podrá realizarse la justificación del no voto correspondiente a las pasadas elecciones nacionales del 26 de octubre. La gestión puede realizarse de forma personal ingresando al sitio infractores.padron.gob.ar.

El trámite puede ser virtual o en la Defensoría del Pueblo

El trámite puede efectuarse de manera virtual ingresando al sitio mencionado, pero quienes deseen hacerlo presencialmente podrán concurrir a las oficinas de la institución protectora de derechos.

De acuerdo con el Código Electoral Nacional, tienen justificada la inasistencia a votar:

  1. Los jueces y sus auxiliares que debieron asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras duró el acto comicial.
  2. Quienes, el día de la elección, se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar donde debían votar y justifiquen que el alejamiento obedeció a motivos razonables.
  3. Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, debidamente comprobada, que les impidió asistir al acto.
  4. El personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones vinculadas a su labor, debió realizar tareas que le impidieron asistir a los comicios durante su desarrollo.

Documentación a presentar

Para los casos contemplados en los puntos A y D, se deberá adjuntar una constancia que acredite el desempeño de sus funciones durante las horas en que se desarrolló el acto electoral.

En el caso del punto B, se deberá presentar un certificado extendido por la autoridad policial del lugar donde la persona se encontraba el día de los comicios.

Para el ítem C, se deberá presentar un certificado extendido por médicos oficiales, provinciales o municipales (o, en ausencia de estos, por médicos particulares).

Cómo se hace el trámite

La justificación del no voto en los comicios nacionales puede realizarse ingresando a infractores.padron.gob.ar. Allí deben completarse los datos personales y el código de verificación; el sistema informará si la persona figura como infractora. En ese caso, podrá solicitarse la justificación correspondiente, adjuntando la documentación necesaria. También se puede optar por abonar la multa correspondiente.

Para aquellas personas que no puedan realizar el trámite de manera virtual –ya sea por falta de acceso a dispositivos digitales o por no saber cómo hacerlo–, la Cámara Nacional Electoral habilitó la posibilidad de realizarlo en las sedes y oficinas descentralizadas de la Defensoría del Pueblo.

En este caso, los interesados deberán presentarse con su documento y la documentación que acredite la justificación.

En Rosario, la Defensoría del Pueblo está ubicada en Pasaje Álvarez 1516, mientras que la sede de Santa Fe funciona en San Jerónimo 2721.

Los datos de las oficinas descentralizadas pueden consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar/delegaciones.

Penalidades por el no voto

Las personas mayores de 18 años y menores de 70 que no puedan justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral deberán abonar una multa económica y serán incorporadas en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

Además, no podrán ser designadas para desempeñar funciones o empleos públicos durante los tres años siguientes a la elección.

Quienes no abonen la multa no podrán realizar gestiones o trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

defensoría Santa Fe no voto justificación elecciones nacionales
Noticias relacionadas
Mes Rosa: Charlas y controles de sensibilización sobre el cáncer de mama en Santo Tomé

Mes Rosa: charlas y controles de sensibilización sobre el cáncer de mama en Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Santo Tomé abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

La opinión del sector industrial sobre la reforma laboral 

Reforma laboral: industriales santafesinos advierten que la presión tributaria y la informalidad también deben discutirse

martes frio e inestable en la ciudad de santa fe con posibles lluvias o lloviznas

Martes frío e inestable en la ciudad de Santa Fe con posibles lluvias o lloviznas

Lo último

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Último Momento
Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Juan Cruz Cándido: La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Ovación
La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso