La Defensoría del Pueblo de Santa Fe comienza a atender con horario de verano

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que a partir del lunes 15 de diciembre comenzará a atender en su horario de verano. Será de 8 a 14, hasta el 30 de enero de 2025.

Este horario también comprende a la Defensoría Provincial de Niños y Adolescentes, el Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo.

La información de contacto de las sedes y oficinas de la Defensoría del Pueblo puede consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar y en las redes sociales de la institución (@defensoriaSF).

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Santa Fe está ubicada en San Jerónimo 2721.