Uno Santa Fe | Santa Fe | Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe comienza a atender con horario de verano

Desde el lunes 15 de diciembre y hasta el 30 de enero la institución atenderá al público de 8 a 14.

18 de diciembre 2025 · 08:24hs
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que a partir del lunes 15 de diciembre comenzará a atender en su horario de verano. Será de 8 a 14, hasta el 30 de enero de 2025.

Este horario también comprende a la Defensoría Provincial de Niños y Adolescentes, el Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo.

La información de contacto de las sedes y oficinas de la Defensoría del Pueblo puede consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar y en las redes sociales de la institución (@defensoriaSF).

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Santa Fe está ubicada en San Jerónimo 2721.

Embed
Defensoría del Pueblo Santa Fe verano horario niños adolescentes
Noticias relacionadas
Quienes asistan a los boliches de la 168 contarán con un servicio gratuito de colectivos 

Lanzan la "Línea Boliches": un transporte nocturno gratuito para mejorar la seguridad en la Ruta 168

Aguas Santafesinas habilitó una nueva forma de pagos de las facturas del servicio

Aguas Santafesinas incorpora una nueva modalidad de pago en Rapipago sin necesidad de presentar la factura

Organizaciones sindicales y sociales se suman a la marcha nacional contra la reforma laboral de Milei

La CGT convoca a una movilización en Santa Fe contra la reforma laboral y con una fuerte crítica al modelo económico

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Jueves soleado y con altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Google lanzó ¿Dónde está Papá Noel ahora?: la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Último Momento
Google lanzó ¿Dónde está Papá Noel ahora?: la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: "¿Quién le diría que no a Colón"

Ovación
Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio