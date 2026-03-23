La empresa Bahco abandona la fabricación de herramientas y reduce su planta en Santo Tomé

La decisión impacta en 40 trabajadores y marca un giro hacia un esquema centrado en comercialización y distribución

La empresa SNA Europe Argentina, titular de la fábrica de herramientas Bahco en la ciudad de Santo Tomé , anunció oficialmente la discontinuidad de la actividad industrial en esa planta.

La decisión fue comunicada a través de un comunicado de prensa , en el que la firma informó que dejará de producir herramientas en el establecimiento local, aunque mantendrá en funcionamiento sus operaciones comerciales, de distribución y servicio postventa en el país.

Según detallaron desde la compañía, la medida impactará en aproximadamente 40 trabajadores, quienes fueron notificados en las últimas horas. A partir de ahora, la sede de Santo Tomé concentrará su actividad en tareas vinculadas a la venta y logística, mientras que la producción será trasladada a otras plantas del grupo a nivel internacional.

bahco Bahco en Santo Tomé. Yo no fabricará más herramientas. Unos 40 empleados serán indemnizados, anunció la compañía

Reconfiguración del negocio

Desde la empresa explicaron que la decisión responde a la necesidad de adaptar el modelo operativo frente al contexto económico actual, con el objetivo de “asegurar la sustentabilidad del negocio”.

En ese sentido, indicaron que la reestructuración implica una reorganización de la producción, que dejará de realizarse en la planta santafesina para ser absorbida por otras unidades fabriles del grupo.

Compromisos y continuidad operativa

A pesar del cierre de la actividad industrial, SNA Europe Argentina aseguró que continuará garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento y accesorios en todo el territorio nacional.

Asimismo, la compañía manifestó que cumplirá con “todas las obligaciones legales correspondientes” y que el proceso se llevará adelante con “respeto por los colaboradores”.