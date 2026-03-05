La empresa detectó publicaciones engañosas en redes sociales dirigidas principalmente a jubilados. Aseguran que se trata de promociones falsas y recomiendan consultar únicamente a través de los canales oficiales.

La EPE advierte sobre estafas virtuales que ofrecen falsos descuentos en la factura de luz

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) alertó sobre nuevos intentos de estafas virtuales que utilizan el nombre de la empresa para engañar a los usuarios , especialmente a jubilados.

Según informaron desde la compañía, circulan publicaciones falsas en redes sociales que ofrecen supuestos descuentos en la factura de electricidad , con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de las víctimas . Estas maniobras se suman a otros intentos de fraude detectados previamente a través de Whatsapp y Facebook .

En uno de los casos detectados, la estafa promete un descuento del 50 % en la factura de energía para jubilados del Banco Nación. La propuesta aparece en redes sociales, principalmente en Facebook, donde se invita a los usuarios a dejar sus datos.

Luego de obtener esa información, los estafadores se comunican telefónicamente con las víctimas y, mediante maniobras de engaño, buscan obtener claves bancarias, datos personales o acceso a sus cuentas de Whatsapp.

Desde la empresa aclararon que esta promoción es completamente falsa y recomendaron no brindar información personal ante este tipo de mensajes.

Además, recordaron que la EPE nunca solicita contraseñas, datos de tarjetas ni información bancaria a través de Whatsapp u otros canales informales.

Canales oficiales y recomendaciones

Desde la empresa indicaron que toda información oficial se comunica únicamente a través de los canales institucionales o mediante mensajes automáticos cuando se informan cortes programados, en aquellos casos en que los usuarios tengan registrados sus datos en la Oficina Virtual.

En el caso de los correos electrónicos, también aconsejan verificar siempre la dirección del remitente, que debe tener dominio oficial “@epe.santafe.gov.ar”.

Entre las principales recomendaciones para evitar fraudes, la empresa destacó:

No responder a contactos no agendados : la EPE no ofrece descuentos a través de Whatsapp .

Verificar la identidad de cualquier persona que se presente como representante de la empresa.

No compartir datos personales sensibles , como DNI, cuentas bancarias o claves.

Comunicarse con la empresa ante cualquier duda o sospecha.

Cómo contactarse con la empresa

La EPE recordó que los usuarios pueden comunicarse a través de sus canales oficiales:

Whatsapp: 3425101000

Oficina Virtual: www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual

Instagram: epe.oficial

Facebook: EPE Oficial

Desde la compañía insistieron en que ante cualquier información o supuesto beneficio que circule en redes sociales, lo más importante es verificar primero su autenticidad a través de los canales oficiales.