La Esmeralda: así avanza la obra del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre en Santa Fe

El Gobierno Provincial lleva adelante un proceso integral de transformación de La Esmeralda, un espacio emblemático de la ciudad de Santa Fe que se convertirá en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre (Criif).
Se trata de la primera etapa de la obra en la que se invertirán $ 2.401 millones, y culminará en el último bimestre del 2025.
Esta iniciativa forma parte del programa Biodiversidad para la Acción Climática, financiado a través de un crédito internacional de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y ejecutado por una unidad interministerial del Gobierno Provincial. El proyecto busca consolidar un nuevo paradigma en materia ambiental, donde el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental sean los ejes centrales de un espacio abierto, moderno y de referencia nacional.
Apuesta a la protección de la fauna y el medio ambiente
La vicegobernadora, Gisela Scaglia y el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, recorrieron las instalaciones donde en la etapa 1 se invertirán $ 2.401 millones, y culminará en el último bimestre del 2025. “Es una apuesta muy grande de obra pública que tiene el Gobierno de Santa Fe para el rescate de animales, su tratamiento y posterior devolución a su hábitat”, pero a su vez, la “educación ambiental en los chicos en las escuelas para proteger nuestra fauna silvestre, nuestros animales y sobre todo el ecosistema”, aseguró Scaglia.
En este tramo se construyen áreas de cuarentena, administración, capacitación, un salón de usos múltiples, reservorios y espejos de agua para fauna, mientras que las etapas posteriores prevén una clínica veterinaria, un centro de innovación climática y espacios para turismo educativo y conservación de fauna.
Esta infraestructura representa una apuesta del Estado provincial por una gestión ambiental moderna, sustentable y articulada con el desarrollo local. “Queremos mostrarle a la sociedad cuál es nuestra fauna autóctona, como cuidarla y hacer que las personas dejen de comprar animales silvestres, dejen de pensar que pueden ser mascotas, y por el contrario, que vivan en su hábitat y los que no puedan hacerlo, los vamos a cuidar y rescatar en La Esmeralda”, agregó la vicegobernadora.
“Estamos trabajando para mejorar nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, como llevar obra pública para que la gente se pueda acercar a los humedales, a los parques provinciales y nacionales”, reconoció Scaglia, por lo cual desde el gobierno santafesino “queremos dar las condiciones y que La Esmeralda pueda ser un lugar donde mostremos que la inversión va al cuidado y protección de nuestro ambiente”, subrayó.
Espacio de investigación y educación ambiental
El nuevo Criif La Esmeralda se enmarca en una visión integral que combina la conservación in situ y ex situ, la investigación científica y la formación ciudadana. Su propósito es generar conocimiento, rehabilitar y reinsertar animales silvestres en sus hábitats naturales y ofrecer a la comunidad un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el valor de la fauna nativa. Las actividades de educación ambiental y divulgación científica serán ejes transversales, con visitas guiadas, programas pedagógicos y acciones de concientización sobre los ecosistemas locales. “Le vamos a devolver a la ciudad y toda la región la posibilidad de disfrutar del espacio de investigación y educación ambiental donde vamos a garantizar mejores condiciones para los animales que están de manera transitoria o los que deban permanecer en este ámbito”, afirmó Estévez.
“La Esmeralda es reconocida a nivel Latinoamericano y a nivel mundial por su profesionalismo, por los antecedentes de investigación científica y por los distintos protocolos de trabajo y rescate en toda la provincia, y eso lo queremos poner en valor”, cerró el ministro.
Otros avances
En paralelo, La Esmeralda amplía su alcance a nivel nacional mediante convenios de colaboración con otras provincias y organismos. Uno de ellos es el firmado con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, que permite la derivación de animales con distribución natural en Santa Fe para su tratamiento y reintroducción. Además, la instalación de un nuevo destacamento de la Policía Ecológica en el predio fortalece las capacidades de control y respuesta ante emergencias vinculadas a la fauna silvestre.
Con esta transformación, La Esmeralda recupera su valor histórico y social, se reinventa como un espacio de innovación ambiental y educativa, y se proyecta como modelo de acción climática para la región y América Latina.
