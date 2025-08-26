Uno Santa Fe | Judiciales | Mattioli

Caso Mattioli: confirmaron que la causa por el accidente fatal en Santo Tomé irá a juicio oral y público

La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe. La defensa de Nicolás Mattioli había solicitado que la causa por el homicidio culposo de Claudia Decurges se resuelva con la suspensión del juicio a prueba.

26 de agosto 2025 · 19:57hs
El accidente fatal ocurrido en Santo Tomé el sábado 21 de septiembre de 2024 con Mattioli como involucrado.

El accidente fatal ocurrido en Santo Tomé el sábado 21 de septiembre de 2024 con Mattioli como involucrado.

Este lunes, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmó que Nicolás Mattioli deberá ir a juicio oral y público en la causa donde está imputado como autor del homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez, cometido en el marco de un siniestro vial en Santo Tomé el pasado 21 de septiembre de 2024.

En mayo de este año, la Justicia santafesina había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba para Mattioli. La defensa apeló la resolución, pero finalmente la solicitud fue desestimada este lunes por la magistrada Martha María Feijoó, quien confirmó la resolución dictada en primera instancia, por lo que el acusado deberá afrontar un juicio oral y público.

LEER MÁS: Caso Mattioli: definen si la causa va a juicio por el accidente fatal de una ciclista en Santo Tomé

Pedido de suspensión de juicio

En diálogo con Sol Play, el abogado de la familia de la víctima, Dr. Bruno Rugna, afirmó que la defensa de Mattioli pretendía la suspensión del juicio a prueba mediante la entrega de una suma de dinero. Según el fallo de Apelaciones, el monto ofrecido era de $10 millones. “Tanto nosotros como la fiscalía lo rechazamos. Creemos que para este tipo de delitos no es pertinente. No nos olvidemos que hace casi un año falleció una persona y se arruinó una familia, con todo lo que eso significa”, expresó.

La defensa solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva y de diez años de inhabilitación para conducir vehículos. Además, el jurista explicó que Mattioli transitará el proceso en libertad y que actualmente no puede manejar porque entregó de forma voluntaria su licencia, con posterioridad al hecho. Según Rugna, el imputado manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido durante las audiencias y aseguró que “se mostraba muy dolido”.

El momento en el que el hijo de Leo Mattioli atropelló y mató a una ciclista

Cómo fue el accidente fatal en Santo Tomé

El accidente fatal ocurrió cerca de las 8 del sábado 21 de septiembre de 2024 cuando Mattioli se trasladaba en una camioneta Toyota Hilux y atropelló a Claudia Laura Decurgez, que se encontraba en la calle Richieri, justo antes de llegar a Libertad.

Por el golpe, la mujer perdió el equilibrio, cayó al suelo y murió. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra muestran el momento del choque y se ve que ella circulaba correctamente, bien pegada a la derecha en la calle Richieri, a pocos metros del cruce con Libertad.

La camioneta, que iba en la misma dirección que la víctima, la chocó y le causó la muerte. A pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación en el lugar, no lograron salvarla.

Si bien desde la querella estiman que el juicio podría iniciar a mediados del 2026, no descartan que ocurra en otro momento del año que viene. “No quiero atreverme a confirmar una fecha porque no manejo la agenda. Puede ser bastante aleatorio“, sentenció el abogado de la familia de la víctima.

Mattioli juicio accidente fatal Santo Tomé Nicolás Mattioli
Noticias relacionadas
Ataque criminal. Martín Kunz, el excadete del liceo que en agosto de 2022 asesinó al chofer de una combi e hirió a siete cadetes en una panadería sobre ruta 1

Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraidas de autos con inhibidores

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Lautaro Isaac Leandro, de 21 años, el joven oriundo de Villa Fiorito (conurbano bonaerense) que había venido a comprar una moto y que terminó asesinado de un balazo en la cabeza en barrio Coronel Dorrego.

Tiene fecha el primer juicio por jurados: 14 santafesinos juzgarán a un hombre por el homicidio de "Lato", el rapero de Villa Fiorito

Una mujer detenido y droga secuestrada en un allanamiento en barrio Coronel Dorrego

Coronel Dorrego: una mujer detenida y cocaína secuestrada durante un allanamiento

Lo último

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Último Momento
Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Ataque a los cadetes del Liceo: para la querella están todos los elementos para que la condena de Kunz sea la prisión perpetua

Ataque a los cadetes del Liceo: para la querella están "todos los elementos" para que la condena de Kunz sea la prisión perpetua

Caso Mattioli: confirmaron que la causa por el accidente fatal en Santo Tomé irá a juicio oral y público

Caso Mattioli: confirmaron que la causa por el accidente fatal en Santo Tomé irá a juicio oral y público

Ovación
Talpone: Trabajamos para ver un Colón simple a la hora de jugar

Talpone: "Trabajamos para ver un Colón simple a la hora de jugar"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná