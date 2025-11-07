Uno Santa Fe | Judiciales | Trigatti

Caso Trigatti: la Cámara confirmó la condena a 12 años de prisión para el docente por abuso sexual agravado

El Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe ratificó la sentencia que había revocado la absolución inicial y condenó a Juan Francisco Trigatti a 12 años de prisión. Los jueces rechazaron los planteos de la defensa y consideraron acreditados los abusos sexuales contra cinco niñas del jardín Ceferino Namuncurá.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe confirmó la condena a 12 años de prisión para Juan Francisco Trigatti, el profesor de educación física acusado de haber abusado sexualmente de cinco niñas que asistían al jardín Ceferino Namuncurá, en la ciudad de Santa Fe.

El fallo fue dictado por los jueces Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, quienes rechazaron los recursos interpuestos por la defensa y ratificaron la resolución adoptada el 24 de junio pasado por el tribunal integrado por Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón, que había revocado la absolución inicial.

De este modo, Trigatti fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado (en cuatro oportunidades) y abuso sexual simple, agravados por haber sido cometidos mientras estaba a cargo de la educación de las víctimas, todo en concurso real.

Nulidad

La defensa, representada por los abogados Marcos Barceló y Macarena Olivera, había solicitado la nulidad del proceso y cuestionado la intervención de organizaciones como amicus curiae, además de señalar supuestas irregularidades en la investigación fiscal y en la valoración de las pruebas. Sin embargo, los camaristas descartaron esos argumentos.

En su voto, el juez Fabio Mudry sostuvo que la sentencia confirmada “se ajusta a la sana crítica racional” y que no hubo violación del principio de congruencia ni arbitrariedad en la valoración probatoria, remarcando que la opinión de los amicus curiae “no tuvo un rol dirimente” en la decisión.

Con este pronunciamiento, la Cámara dejó firme la pena de 12 años de prisión efectiva, más las accesorias legales, por los abusos cometidos en el ámbito escolar en 2021.

