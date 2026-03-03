Uno Santa Fe | Santa Fe | Escuela

Refuerzan el sistema penitenciario de Santa Fe con el egreso de 589 suboficiales de la Escuela Provincial

En un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad de Santa Fe, se incorporaron nuevos agentes al Servicio Penitenciario. El mandatario destacó la baja en los índices de homicidios y aseguró que la inversión en infraestructura carcelaria busca consolidar la reducción del delito.

3 de marzo 2026 · 15:14hs
Egresaron 589 suboficiales de la Escuela Penitenciaria Provincial

Un total de 589 suboficiales egresaron este martes de la Escuela Penitenciaria de la Unidad N° 7 y se incorporaron al cuadro de Suboficiales con la jerarquía de subayudantes del Servicio Penitenciario provincial.

El acto se desarrolló en el estadio Ángel Malvicino del Club Atlético Unión de Santa Fe y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante su discurso, el mandatario provincial puso el foco en la evolución de los indicadores de violencia. “Llegamos a ser la provincia que más violencia y delito tuvo en el país”, recordó, y comparó que al mismo día de 2023 se registraban 91 homicidios, mientras que en la actualidad la cifra asciende a 20. Según precisó, la mayoría de los casos recientes corresponden a conflictos interpersonales y no al crimen organizado.

Pullaro atribuyó estos resultados a una estrategia de trabajo conjunto entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad. Sostuvo que “si trabajamos codo a codo con cada hombre y mujer de nuestra Policía y Servicio Penitenciario, vamos a cambiar esa realidad poniendo orden en la cárcel para tener orden en la calle”.

En esa línea, aseguró que la provincia registra hoy “el índice más bajo de violencia en su historia” y convocó a los nuevos egresados a desempeñarse de manera subordinada y disciplinada, con eje en la capacitación permanente y en el fortalecimiento del programa de seguridad pública.

Infraestructura y agenda prioritaria

El gobernador también destacó la inversión en infraestructura penitenciaria. Señaló que en los próximos cuatro años se construirán una cantidad de celdas similar a la que se edificó en los últimos cien años en la provincia, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal y sostener la baja del delito y la violencia en las calles.

Remarcó además que la seguridad pública constituye la principal agenda del Gobierno provincial y aseguró a los agentes que contarán con respaldo institucional para ejercer el orden en los ámbitos que les corresponda.

Instituciones fuertes y formación estratégica

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, afirmó que los nuevos suboficiales comienzan su tarea en “un momento decisivo para la provincia”, al sostener que hace tres años se registraba la tasa de homicidios más alta y que actualmente se atraviesa el índice más bajo de la historia.

La funcionaria subrayó que los resultados deben ser sostenidos en el tiempo mediante instituciones fuertes, personal formado y un sistema penitenciario ordenado, con autoridad legítima y reglas claras. Definió la incorporación de agentes como “una inversión estratégica” que apunta a fortalecer la conducción de las unidades carcelarias y avanzar en profesionalismo, en el marco de un plan que incluye ampliación de establecimientos, recuperación edilicia e incorporación de tecnología para el control y la seguridad.

En tanto, el director de la Unidad Penitenciaria N° 7, Gustavo Tabisi, valoró el esfuerzo de los egresados al señalar que el principal logro fue haber trabajado de manera constante para desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para la función.

Finalmente, en representación de los aspirantes, Martina Vallejos expresó que “la boina es significado de sacrificio, acompañamiento e incertidumbre” y sostuvo que el camino recorrido les permitió valorar el tiempo compartido durante la formación.

Del acto participaron además el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García; y autoridades del Servicio Penitenciario y del Ejecutivo provincial.

