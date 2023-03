La familia recordó al comerciante asesinado: "Era un buen hombre que se arriesgaba por los vecinos"

Edith relató cómo fue el ataque a su esposo: "Le dio todo, le dijo «ahí tenés la caja, tenés todo, llevate, llevate toda la plata y mandate a mudar de acá». Sin golpearlo, sin nada, porque vio que me había levantado por los ruidos de las botellas que había, ya que estaban luchando entre los dos. Salí, se dio vuelta, medio como que se asustó y me quiso proteger. Lo único que me decía era «llamala a Chili (la hija), andá, llamala. Se ve que lo empujó porque estaba él en la caja y mi marido atrás".