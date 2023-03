•LEER MÁS: Detuvieron en barrio San José al presunto asesino del comerciante Oscar Baños

comerciante asesinato vecinos (3).jpg

A partir de las 20, los vecinos decidieron concentrarse pidiendo "justicia para el esclarecimiento del crimen" y "mayor seguridad para el barrio porque en las últimas semanas hubo robos y arrebatos callejeros". Alrededor de unas 50 personas hicieron oír su voz, y coincidieron unánimemente en que Baños le había dado de comer el día anterior, y ese era un motivo de mayor indignación.

"La verdad estamos shockeados, no lo podemos creer. Le había dado algo para comer y una gaseosa y pensamos que aparentemente esa noche quería cometer el robo, pero al lado había fiestas y gente, por eso no pudo, pero vino el domingo a primera hora. No sé cómo vamos a seguir viviendo, ya no podemos hacer mandados, no podemos salir a la calle, no hay un alma, no existen los patrulleros desde hace años", expresó la Graciela, vecina de la víctima fatal. Incluso contó que Oscar iba a volver a ayudar al hombre el domingo: "Según su mujer y su hija, la puerta estaba cerrada, todavía no había abierto. Entonces ve a esta persona, abrió la reja, aparentemente fue así. Y había un alfajor en una bolsita, había preparado algo para darle de comer".

comerciante asesinato vecinos (1).jpg

Cecilia, otra de las vecinas del barrio, relató que son frecuentes los hechos de inseguridad, "es permanente el acecho de los que roban". "Hasta cuándo la gente que es la encargada de cuidarnos en este país nos va a cuidar como corresponde, estamos indignados", apuntó.

La mujer se emocionó al hablar del hombre asesinado: "Tengo 46 años y lo conocía desde que nací. Oscar era una buena persona, de trabajo, de bien, común, de barrio, siempre solidario. Lo que hizo con esta persona que lo apuñaló fue darle comida, se ve que el día anterior le había mangueado".

Cecilia contó que quedan por peritar varias cámaras de vecinos del barrio y sostuvo que el acusado del asesinato "ya andaba merodeando el lugar". Luego de este episodio, desde la vecinal del barrio convocaron a una reunión a distintas autoridades policiales.

•LEER MÁS: Murió el comerciante apuñalado por un delincuente al que un día antes le dio un plato de comida