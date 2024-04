La Fiesta de Guadalupe "no se suspende por lluvia": cómo será la Peregrinación 125ª

Como es tradición en la ciudad de Santa Fe, luego de la celebración de la Pascua los feligreses celebran la Fiesta de Guadalupe. este año con un número especial, la Peregrinación 125ª y bajo el lema "María, nos cuida con ternura y está cerca de nosotros ".Y pese a que el pronóstico del tiempo indica para el sábado 13 y domingo 14 de abril, lluvias, el párroco de la Basílica de Guadalupe, Olidio Panigo confirmó en conferencia que "los festejos no se suspenden".

Una celebración tradicional

En cuanto a los horarios, se informó que la Basílica abrirá el sábado a las 7.30 y permanecerá así hasta hasta las 0. En tanto, el domingo comenzará a recibir a los peregrinos desde las 7 y hasta las 21.30, cuando se realice la última misa.

Remarcó además que al igual que todos los años: "Va a estar la gente de Cáritas presente en la parte oeste de la basílica, donde se hace la cola para poder subir al camarín de la Virgen, para recibir los alimentos no perecederos, ropa, pañales y calzado que se puedan donar. Mejor que flores y velas, alimentos no perecederos para nuestros hermanos que están necesitados", reza un mensaje este año en todos los templos invitando a poder donar y compartir con "aquellos que más lo necesitan, sobre todo en este tiempo", agregó.

peregrinacion guadalupe 2024.jpg Grilla completa de celebraciones fiesta de Guadalupe 2024 prensa

"Guadalupe tiene algo muy particular y siempre convoca porque es algo familiar. Al consultarle a la gente por qué vienen, responden porque siempre lo han hecho. Además es el lugar donde se viene a agradecer y hacer pedidos. Este año especialmente con el tema de la enfermedad del dengue, que preocupa a muchos y también es algo que tendremos presente por lo cual informamos que si no ven agua bendita al ingresar o en los floreros es una manera de prevención para que no haya posibilidad de reproducción del mosquito", dijo Panigo.

"También la cuestión social, sin lugar a dudas repercute, y es el momento en que muchos se afianzan a lo espiritual, por eso esperamos que sea una fiesta en donde podamos unirnos más y crecer en la solidaridad", afirmó.

Cortes de tránsito

Respecto de los puestos de venta, se informó que la totalidad de los sectores están completos, de modo que no quedan vacantes. Es importante recordar que el espacio para stand comerciales estará ubicado sobre la Costanera Oeste, en Almirante Brown, desde Javier de la Rosa y hasta Estanislao Zeballos. El sábado, desde las 6 se producirá el corte de la avenida en el sentido sur-norte para el armado de los puestos. La mano norte-sur queda habilitada con presencia de inspectores para ordenar el tránsito.

A las 8.30 horas se realizará la peregrinación de niños que partirá desde la avenida Alte. Brown y Monseñor Boneo, seguirán por Brown y luego tomarán por Javier de la Rosa para llegar a la plaza del folklore. Se esperan 800 chicos. Habrá presencia de inspectores para el ordenamiento.

Por otro lado y con el fin de garantizar la seguridad de los fieles en los accesos al templo, así como también ordenar la circulación, se dispusieron cortes de tránsito en una amplia zona cercana a la basílica. El mismo sábado desde las 9 horas, quedará vedado el acceso vehicular sobre Javier de la Rosa, entre las avenidas General Paz y Almirante Brown.

Ese mismo día, pero a las 14 horas y hasta las 22 del domingo se producirá el corte total de las calles: Alte. Brown y Estanislao Zeballos; Gral. Paz y Javier de la Rosa; Riobamba y Obispo Boneo; Alte. Brown y Espora; Obispo Príncipe y Riobamba; Alberti y Alte Brown; Cardenal Fasolino y Riobamba; Alte Brown y Padre Genesio; y Alte Brown y Regimiento 12 de infantería.

Además, entre Padre Genesio y Regimiento 12 de Infantería las siguientes transversales: Riobamba; Defensa; Talcahuano; Echagüe; Patricio Cullen; Antonia Godoy; Piedras; y Tacuarí.

El domingo, desde las 6 partirá la peregrinación desde Bv Gálvez y Necochea, y lo harán hacía el norte por Necochea, al llegar a la vía, continúa por Gral. Paz y a la altura de Javier de la Rosa doblan hacía el este hasta llegar a la Basílica. Se realiza acompañamiento y ordenamiento con inspectores. Vale aclarar que todos los cortes se mantienen hasta las 22 del domingo.

Transporte público

Tanto para el sábado como para el domingo se dispusieron paradas alternativas para las líneas de transporte urbano por colectivos, así como también cambios en el recorrido habitual de las líneas 4, 10, 14 y 16.

Línea 4 (de la parada al centro) por Riobamba, Pavón, Defensa, Regimiento 12 de Infantería y General Paz a recorrido habitual.

Línea 4 (del centro a parada), de recorrido habitual por avenida General Paz, Cardenal Fasolino y Riobamba a la parada.

Línea 10 (de la parada al centro) por Javier de la Rosa, Güemes y Padre Genesio a recorrido habitual.

Línea 10 (del centro a la parada) por Javier de la Rosa, Avellaneda y Regimiento 12 de Infantería a recorrido habitual.

Línea 14 (de la parada al centro), de recorrido habitual por Riobamba, Matheu, Echagüe, Ayacucho, Defensa, Alberti y Echagüe a recorrido habitual.

Línea 14 (del centro a la parada), de recorrido habitual por Patricio Cullen, Obispo Príncipe y Riobamba hasta la parada.

Línea 16 (de la parada al centro), de recorrido habitual por Javier de la Rosa, avenida General Paz, Ayacucho, Defensa, Castelli y Almirante Brown a recorrido habitual.

Línea 16 (del centro a la parada), de recorrido habitual por avenida Almirante Brown, Estanislao Zeballos, Riobamba, Regimiento 12 de Infantería y General Paz a recorrido habitual.

Vale aclarar que se mantiene el cruce norte-sur por Defensa y sur-norte por Riobamba. En lo que respecta al subsistema de taxis, se habilitarán paradas en Defensa y Cardenal Fasolino, Tacuarí y Cardenal Fasolino y Defensa y Regimiento 12 de Infantería.

• LEER MÁS: Qué hacer y qué no hacer si se cursa un cuadro de dengue o chikungunya: recomendaciones