Uno Santa Fe | Santa Fe | industria

La industria santafesina atraviesa un momento crítico: advierten que "la tormenta viene" ante nuevos despidos y la presión importadora

La Federación Industrial de Santa Fe expresó una profunda preocupación por el deterioro del empleo fabril, luego de una seguidilla de despidos en empresas con presencia en la provincia

27 de noviembre 2025 · 10:08hs
Pymes en jaque tras la apertura de importaciones. 

Pymes en jaque tras la apertura de importaciones. 

El anuncio de 220 despidos en la planta bonaerense de Whirlpool se sumó esta semana a otros cierres y recortes que repercuten directamente en el entramado productivo del país. En Santa Fe, donde la industria es motor económico y social, el impacto se sintió con fuerza.

Desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) advirtieron este jueves que "la tormenta viene" como consecuencia de la política económica del gobierno nacional.

El secretario de la entidad, Walter Andreozzi, manifestó su inquietud por la situación en Whirlpool, pero centró su análisis en Cramaco y Essen, dos firmas con plantas en la provincia que oficializaron recortes significativos.

“Los factores que llevaron a estas decisiones van a continuar: la apertura indiscriminada de las importaciones y la caída de la demanda”, señaló en diálogo con LT8. Recordó que Santa Fe atravesaba una pérdida de empleo por goteo, pero esta semana se registraron dos golpes fuertes en Sastre y Venado Tuerto, con alrededor de 30 despidos en cada caso. “Todos sabemos lo que significa esa pérdida para una comunidad”, subrayó.

Un panorama que no cambiaría en el corto plazo

Para Fisfe, el reciente triunfo electoral del presidente Javier Milei confirma la continuidad del rumbo económico. “No vemos que el escenario cambie por lo menos en los próximos dos años”, afirmó Andreozzi.

Los casi 300 despidos ocurridos entre Santa Fe y Buenos Aires dejan al descubierto una situación que antes era menos visible, cuando predominaban renuncias negociadas y retiros voluntarios, decisiones que no trascendían públicamente.

El dirigente cuestionó la “disparidad” generada por la apertura de importaciones. Recordó que un economista del equipo de Milei planteaba que se necesitaban dos años de adecuación para competir con productos externos, pero “el proceso comenzó al día siguiente” del inicio de la gestión. La comparativa que usó fue contundente: “Es un equipo de Primera C jugando contra Bayern Munich o Barcelona”.

industria

Costos, impuestos y reformas pendientes

Andreozzi explicó que el modelo actual deja a las industrias locales en clara desventaja. La competencia se define casi exclusivamente por precio y allí las empresas argentinas pierden por la estructura impositiva, los costos logísticos y la falta de políticas complementarias.

Como ejemplo, mencionó que una firma bonaerense exporta a Chile y sus productos terminan siendo más baratos en un shopping chileno que en el centro comercial frente a su propia planta.

Sobre las propuestas de reconversión productiva, fue categórico: “Es como la temporada tres o cuatro de una serie de Netflix: ya lo escuchamos en otros gobiernos”.

“Sin medidas compensatorias, la apertura es una crueldad”

Si bien reconoció que algunos sectores quedaron atrasados y tienen dificultades para sostenerse, sostuvo que eso no justifica una apertura total sin medidas que acompañen: “Sin una acción reparatoria o complementaria, es de una crueldad absoluta”.

También se refirió a la reforma laboral impulsada por el gobierno. Planteó que los sindicatos deben tener un papel más proactivo y adaptarse a los cambios del mundo del trabajo, pero advirtió que los legisladores oficialistas y sus aliados necesitan construir un consenso mínimo. “De lo contrario, lo único que se generará es mayor conflictividad”, señaló.

Santa Fe, en el centro del deterioro industrial

Con más de 30 mil empresas industriales, Santa Fe es una de las provincias que siente con mayor rapidez los efectos de las decisiones económicas nacionales. Para Fisfe, la combinación de importaciones liberadas, retracción del consumo e incertidumbre política pone en riesgo a miles de empleos.

Los despidos recientes, lejos de ser hechos aislados, muestran un proceso que se profundiza. Para la industria santafesina, la preocupación dejó de ser una advertencia: ya es parte de la realidad cotidiana.

industria despidos Santa Fe
Noticias relacionadas
Medida de fuerza d los trabajadores municipales nucleados en Utram

Municipales de Santa Fe se movilizaron al Palacio Municipal en medio de un paro de 48 horas

El Senador Michlig visitó la nueva sala de extracción de miel de la Cooperativa de Apicultores de Ambrosetti

El Senador Michlig visitó la nueva sala de extracción de miel de la Cooperativa de Apicultores de Ambrosetti

Expectativa ante una nueva reunión entre el gobierno provincial y los pescadores

Expectativa por una nueva reunión entre pescadores y el Gobierno provincial por la veda pesquera en Santa Fe

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves con algo de inestabilidad en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia?

Lo último

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Último Momento
Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

El campeón Rosario Central solo jugó ante dos clasificados a cuartos de final

El "campeón" Rosario Central solo jugó ante dos clasificados a cuartos de final

Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

Ovación
Colón de San Justo homenajeó a sus campeones de la Liga Senior

Colón de San Justo homenajeó a sus campeones de la Liga Senior

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL