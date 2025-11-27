Uno Santa Fe | Santa Fe | pescadores

Expectativa por una nueva reunión entre pescadores y el Gobierno provincial por la veda pesquera en Santa Fe

Tras el encuentro, las autoridades anunciarán avances en el diálogo con Entre Ríos y presentarán lineamientos de un plan de trabajo para proteger el recurso ictícola y sostener la actividad.

27 de noviembre 2025 · 08:39hs
Crece la expectativa ante una nueva reunión entre pescadores y el Gobierno provincial, convocada para este martes a las 9:30 en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. El encuentro se enmarca en la veda pesquera que prohíbe la pesca para acopio y exportación, una medida que generó un fuerte rechazo en el sector.

Durante la semana pasada, trabajadores realizaron cortes de rutas en distintos puntos de la provincia como forma de protesta, luego de no alcanzar un acuerdo en las mesas de diálogo previas.

Desde el Gobierno santafesino informaron que, tras la reunión, se brindará una conferencia de prensa para comunicar los avances obtenidos en las conversaciones con autoridades de Entre Ríos, con el objetivo de unificar criterios comunes para el uso responsable del recurso ictícola. Según señalaron, la prioridad es preservar el ecosistema del río y garantizar condiciones sostenibles para las miles de familias que dependen de la actividad.

Asimismo, se presentarán los lineamientos del plan de trabajo que se desarrolla junto a pescadores, frigoríficos y equipos técnicos para enfrentar la actual situación biológica del río. La propuesta busca sostener la actividad en el mediano plazo y establecer reglas claras para todo el sector productivo.

