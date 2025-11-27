Municipales de Santa Fe se movilizaron al Palacio Municipal en medio de un paro de 48 horas

Trabajadores municipales nucleados en Utram realizan una movilización en reclamo de mejoras salariales, pases a planta y denuncian aprietes y maltratos en el área de Emergencia

En la mañana de este jueves, trabajadores municipales de Santa Fe nucleados en el gremio Utram llevan adelante una movilización hacia el Palacio Municipal como parte de un plan de lucha que incluye un paro de 48 horas . La protesta está motivada por reclamos salariales, pases a planta y denuncias de persecución laboral en distintas áreas del municipio.

El secretario general de Utram , Alberto Sosa , explicó que una de las principales preocupaciones del sector es la diferencia entre los incrementos que reciben los trabajadores y los que se aplican a la Caja de Jubilaciones .

“Los aumentos salariales nuestros son mensuales y los aumentos de la Caja de Jubilaciones van a ser de por vida. Es un desequilibrio total lo que están armando, y la deuda que generaron, histórica, tampoco la están reconociendo y quieren que salga del bolsillo del trabajador”, sostuvo el dirigente.

Reclamos por pases a planta y denuncias de persecución

Sosa detalló que en las últimas semanas se logró “destrabar algunos pases a planta que habían quedado pendientes”, aunque advirtió que persisten situaciones conflictivas: “Estamos evaluando el pase de algunos compañeros que están en situación de no permanente y que, por pensar diferente, están siendo perseguidos”.

El titular de Utram remarcó que la intensificación de las medidas de fuerza responde al agotamiento de las instancias de negociación: “Lo que no queremos es molestar a los vecinos, pero llegamos hasta las últimas instancias con el diálogo. Cuando el diálogo ya no construye, hay que salir a la calle”.

Denuncias en el área de Emergencia

Otro de los puntos que encendió el conflicto es la situación interna en el sector de Emergencia, donde los trabajadores aseguran sufrir aprietes y maltratos. Desde el gremio afirman que estos episodios fueron comunicados a las autoridades municipales y forman parte del pliego de reclamos que buscan resolver.

La jornada de protesta continuará con medidas frente a la Municipalidad y no se descartan nuevas acciones si no se abre una instancia de negociación concreta.