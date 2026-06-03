Santa Fe tendrá una semana sin sobresaltos, pero el domingo podría volver la lluvia Con temperaturas en ascenso y condiciones estables, el tiempo acompañará hasta el fin de semana. El cambio llegaría con una nueva masa de aire frío 3 de junio 2026 · 07:38hs

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, húmeda, y una temperatura de 13.5º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene la acción predominante del sistema de alta presión, se observa nuevamente una configuración de las masas de aire la cual permite la alternancia de jornadas mayormente nubladas y con cielo despejado o con leve nubosidad. Esta situación genera que a lo largo de la semana se observe un mantenimiento en la configuración y comportamiento de las variables meteorológicas hasta por lo menos el día sábado, ya que con el ingreso de una nueva masa de aire frío durante el domingo se podrían observar algunas lluvias de variadas intensidades. A priori no se esperan fenómenos adversos hasta entonces.

Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a despejado, con alguna nubosidad variable por momentos con condiciones estables y leve pérdida de la estabilidad. Temperaturas en suave descenso: mínima 15º y máxima 21º. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/noreste hacia la tarde o tarde/noche. Por último, el fin de semana comenzará con un sábado con cielo nublado a cubierto. Condiciones leve inestables a inestables con posibilidad de lluvias dispersas hacia la tarde/noche y con temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 21º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector este/sureste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe