La joven que sobrevivió al choque fatal de lanchas contó cómo salvó su vida de milagro

"Íbamos a baja velocidad, y de repente, el conductor de nuestra lancha empezó a «gritar no nos ve, hacele señas con la linterna», y en un abrir y cerrar de ojos sentimos el impacto", relató Rocío en diálogo con el "El Tres", de Rosario.

Lo más estremecedor de su testimonio fue la revelación de que, minutos antes de la tragedia, ella se encontraba en el mismo lugar donde estaba sentado Javier, la víctima fatal, quien perdió la vida por el golpe.

Un milagro en el río

"Me salvó la vida. Tres segundos antes estaba sentada en su lugar y me cambiaron", recordó emocionada la joven, quien aún no puede creer cómo un simple cambio de lugar le permitió escapar de la muerte. Por la violencia del impacto, y por el relato de los sobrevivientes al siniestro náutico fatal que contaron los detalles, hoy se puede hablar de un milagro el hecho de no registrarse más víctimas fatales.

“Vi el impacto de la punta de la lancha sobre su cabeza, él hace que yo caiga al piso y me amortigua el golpe. La sensación que te queda y las imágenes son imborrables e indescriptibles”, remarcó Rocío.

De acuerdo a su relato, producto del choque, de la otra lancha cayeron al río 3 chicos que, afortunadamente, pudieron hacer pie, ya que estaban a pocos metros de la costa. “Nosotros sabíamos que iban muchas personas arriba de esa lancha, pero después confirmamos que eran once en un lugar para seis u ocho”, agregó.

“Ellos venían sin luz y no venían despacio porque si no era imposible que nos pasen por encima. Además, es imposible que -el conductor- no se haya anoticiado de lo que pasó porque le gritamos. Yo cuando lo veo a Javi en el estado en el que estaba, les grité «hijo de puta, espero que no hayas matado a un amigo, mirá como lo dejaste»”, recordó la sobreviviente.

Con respecto a la defensa del imputado, sobre que el conductor de la lancha no era consciente de sus actos, Rocío insistió en que eso no parece verídico. “Él llegó un poco después a la guardería, pidió que le levanten la lancha, pero antes la limpia, se va a su casa y borró las redes sociales. Entonces son conductas que nos hacen pensar que sabía que algo había hecho, porque si no tenés culpa ¿por qué vas a eliminar tus redes sociales y no te vas a poner a disposición de la justicia?”, se preguntó.