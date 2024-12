El crudo testimonio de uno de los sobrevivientes del accidente de lanchas: "Nos pudo haber matado a todos"

Martin Centis, dueño de la lancha "Anita" que resultó colisionada por la lancha de la que el dueño está imputado, narró la secuencia de cómo se sucedieron los hechos: "El accidente fue una catástrofe, cuando mi amigo ve que venía una lancha de frente sin luz porque había luna llena. Tengo una linterna que la uso para cazar y alumbra 700 metros, con un haz de 100 metros. Le empezamos a hacer señas, veo que no desvía y cuando vemos que nos va a chocar directamente me tiro adentro de la lancha".

Allí detalló los instantes del choque de lanchas: "Nos impactó de costado, le pegó a mi amigo, mi novia que estaba de espaldas a mi amigo sintió que la lancha la pasa por encima, la lancha iba derecho a mi cuñada y ella dice que tuvo un ángel que la cubrió porque ella no sabe que hizo y la lancha la pasó por encima. La lancha terminó impactando el motor, se desvía y pega el motor de su lancha en nuestro casco y nos abre la lancha al medio".

LEER MÁS: Una persona perdió la vida luego de un choque entre lanchas en el río Paraná

lancha tragedia paraná embistente.jpg La lancha que embistió a la otra embarcación donde uno de sus ocupantes perdió la vida. gentileza

"La lancha se estaba hundiendo"

Siguiendo con su relato, indicó: "Cuando me levanté lo primero que noté es que nos estábamos hundiendo, mi lancha es más grande que la que nos chocó pero nos pasó por encima. De la orilla habremos estado a unos 50 metros. Nos soltamos de la orilla, fuimos a un barco a agarrar unas mochilas y en ese momento en donde te vas acomodando y sentando para salir apenas a 5 kilómetros por hora, no tenés propulsión, no podes desviarte y no podes hacer nada".

El dueño de la embarcación subrayó que "quien estaba manejaba nuestra lancha es campeón sudamericano de vela, maneja barcos, lanchas, tiene experiencia, mantuvo toda la calma y nos dio órdenes".

Tristeza por la víctima fatal

Además tuvo palabras para con el muchacho fallecido que resultó ser la única víctima fatal del accidente: "Mi novia tiene mucha culpa porque ella se iba a sentar donde se sentó Javier, el chico que falleció, era el lugar más seguro de la lancha en la butaca del acompañante, la borda de la lancha llega hasta el hombro y el vidrio tapa la cabeza. Javier le pidió sentarse ahí para hablar con los chicos. Cuando sucedió todo mi novia repetía que "esa lancha era para mi", sintiéndose muy culpable. Le remueve cosas de su hermana que falleció hace poco también".

Consultado sobre si volverá a navegar luego de lo que fue el grave accidente: "De noche no se si voy a poder navegar, teníamos todas las precauciones y elementos pero por más que contemos con todo eso puede venir un demente alcoholizado, drogado en una lancha para seis o siete personas había 11 a fondo sin mirar para adelante que te pase por encima y que nos pudo haber matado a todos".