La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

El abogado Alejandro Bongiovanni, con mandato hasta 2027, le confirmó a Cristian Ritondo que aceptó el ofrecimiento de LLA.

29 de noviembre 2025 · 12:15hs
Luego de oficializar el arribo de la rosarina Verónica Razzini, La Libertad Avanza confirmó la incorporación desde diciembre del también rosarino del PRO Alejandro Bongiovanni, quien de esta manera se convierte en el integrante número 94 del bloque libertario.

Autodefinido como abogado liberal, Bongiovanni venía siendo tentado desde hace días por referentes legislativos de La Libertad Avanza, pero demoró la decisión hasta este viernes, cuando se la comunicó al jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo. "La decisión final fue hoy. Pero el ofrecimiento para irse lo tuvo hace un par de días", señalaron a NA fuentes consultadas del bloque del PRO.

Unas horas antes, la senadora electa y futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, le daba la bienvenida a la diputada Razzini, ex líder del movimiento anti bloqueos, quien hasta el año pasado integraba la bancada del PRO.

Del PRO a La Libertad Avanza

La bancada presidida por Ritondo ya había quedado muy diezmada desde que ocho diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, entre los que están en ejercicio y los electos, notificaron el salto desde el PRO a La Libertad Avanza.

Por si fuera poco, en la noche de este viernes la diputada del PRO Silvia Lospennato comunicó que asumirá el cargo de legisladora porteña para el cual fue votada en las elecciones de mayo pasado, y de esa manera el bloque amarillo perderá un lugar ya que su reemplazante, Lorena Petrovich, es una ex funcionaria de Patricia Bullrich que asumirá por La Libertad Avanza.

Así las cosas, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria a partir de diciembre.

Por la mayoría en Diputados

El resultado final no es meramente simbólico ya que quien quede como primera minoría se reservará el derecho de designar al vicepresidente primero de la Cámara, y además podrá tener mayoría de representantes en las comisiones de acuerdo al sistema de reparto proporcional D'Hont.

Por eso, La Libertad Avanza se embarcó en las últimas semanas en una carrera contra el tiempo para intentar pasar al frente y superar a Unión por la Patria en cantidad de integrantes.

Días atrás, ya había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de Liga del Interior (conocidos como “radicales con peluca” o “radicales libertarios”), un desprendimiento relativamente reciente del bloque de la UCR.

El tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier firmaron su conversión a las huestes libertarias. Previamente, Bullrich ya había mostrado su poder de fuego al desmembrar al bloque del PRO, pasando a ocho diputados nacionales a La Libertad Avanza.

El cabecilla de esa estampida fue Damián Arabia, y la baja más sensible para el PRO es la de quien fuera secretaria parlamentaria del bloque amarillo, Silvana Giudici, quien asumirá el mismo papel en el bloque libertario (rol que compartirá con Nicolás Mayoraz).

La última en firmar su salto al elenco de La Libertad Avanza desde el PRO fue la cordobesa Belén Avico, que también fue reclutada por Bullrich.

