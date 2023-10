La lluvia complicó a los santafesinos para poder ir a votar: "Está todo inundado, a algunos se les hizo difícil salir"

"Se me complicó bastante, no pude cruzar ni por Cándido Pujato ni por Mariano Comas, tuve que ir por 9 de Julio. Está todo inundado, hasta las veredas tiene agua", dijo una de las santafesinas que circulaba por Bulevar Gálvez.

elecciones generales presidente lluvia (1).jpg

Para otra votante, llegar a la urna no fue una tarea fácil: "Voto en la Escuela J. J. Paso y vivo en 4 de Enero y Obispo Gelabert y (el agua) va de pared a pared, la verdad que es un desastre la lluvia. Salí y no pensé que estaba tan llenas de agua las calles, me encontré con eso y arranqué. Está tremendo, pero espero que la gente venga igual".

A las afueras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, la mayoría de los votantes no tuvieron muchas complicaciones para llegar a las urnas: "Fue superrápido, las votaciones están de 10"; "a mí no, pero sé que a algunas personas se les hizo difícil salir de sus casas"; "estaba todo bien, todo tranquilo"; "los comicios se desarrollaban normalmente, todas las mesas tienen gente, se ve que aprovecharon para venir cuando paró un poquito la lluvia"; "no pospuse venir para nada, esperé un poquito nomás, estaba ansiosa".

elecciones generales presidente lluvia (3).jpg

Para otra vecina, votar este domingo es todo un reto, porque tiene que dirigirse a Rincón: "Sí, es complicado llegar porque estaba esperando el 18, en la app me decía que pasaba que pasaba en 18 minutos, después 15 y volvía a 18. Me dijeron que posiblemente no pase porque está todo inundado por el norte. En Facundo Zuviría y las vías está totalmente inundado, a los autos les llega a una gran altura (el agua).

