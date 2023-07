Sobre cómo están transitando esta pérdida, expresó: "Es un dolor terrible, es tristísimo, pero somos familia de fe, confiamos en Dios y después en la Justicia terrenal. No sé cómo va a seguir todo esto, a Franco no lo tenemos más, pero su compañero era un amigo de toda la vida, también va a ser duro para él. Estamos enfrentando la situación, no estamos acostumbrados a esto. Es lo que pasa, es la realidad en Argentina. Somos una familia unida así que entre todos trataremos de ayudarnos y salir adelante".

homicidio compra moto barrio roma 6.jpg El lugar en donde mataron a un joven que llegó a la ciudad para la compra de una moto. UNO Santa Fe

"No sabía que estaba haciendo un trámite. Soy un tío que está muy presente, una familia unida, todos más o menos vinculados al mismo trabajo, al mismo rubro. Franco era un chico feliz, con impulso, un emprendedor, de esos que hacen falta para que la Argentina salga adelante. Hizo sus estudios primarios y secundarios acá en Sancti Spiritu, después un terciario en administración rural, pero la vocación la tenía en el trabajo. Emprendió y se independizó de jovencito, tenía una pequeñita empresa de movimiento de tierra, con el acompañamiento de la familia fue creciendo", sostuvo.

Respecto a cómo se concretó la cita para comprar la moto, reveló: "Según tengo entendido se asesoró bien, que todas las cosas coincidieran para hacer un buen negocio. A pesar de eso la madre le dijo la noche anterior «no vayas Paco porque es muy lejos, en Santa Fe, a lo mejor te tienden alguna emboscada» y así fue. Estoy hablando y me tiemblan las manos porque me viene a la mente todo de nuevo. Por lo que me cuentan los amigos que lo ayudaron todo coincidía, hasta hablaron con una gestora, como que estaba todo en orden para hacer el negocio. Nunca compró algo tan lejos, siempre fue acá en la zona, iba a ser la primera moto que iba tener, a comprar".

demarchi.jpg

Y añadió: "Tengo entendido que tenían cita a las 9.15, 9.30 en el registro para hacer la transferencia. No me llama la atención que haya estado temprano allá, era un tipo que salía a la mañana a primera hora y andaba todo el día. Fue un golpe de agua fría terrible".

Javier se mostró agradecido con el accionar de las fuerzas de seguridad ante el hecho: "Hay que destacar, más allá de todo el dolor, la predisposición, nadie puso palos en la rueda, todas las dependencias y organismos adonde nos tocó gestionar, nos dieron respuesta rápida. La autopsia se iba a hacer al otro día, pero se agilizó todo. Estuvieron todos muy atentos, la fiscal, el médico que hizo la autopsia, todos nos abrieron las puertas para que a las 19.30, 20 estemos saliendo de Santa Fe el mismo día con Franco".

El tío, manifestó: "Tengamos Justicia por Franco, que no vuelva a repetirse. Uno va a luchar y ojalá se aclare, se luche por la Justicia, que tanto nos hace falta en este país, para que no haya otros Pacos, más allá de que no vamos a recuperar más al nuestro". Y agregó: El velatorio fue terrible, todo el pueblo estuvo acompañándonos, no hay más que palabras de agradecimientos por ese lado".

